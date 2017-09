Les Jornades TIC Salut i Social porten la sensòrica a la UVic aquest dijous

La UVic acollirà la setena edició de les Jornades R+D+I Tic Salut i Social aquest dijous 28 de setembre. La trobada tindrà lloc a l'Aula Magna de la UVic on al llarg de tot un matí es faran diverses conferències i taules rodones per parlar de la influència que té la sensòrica sobre les persones i que comptarà amb un recull d'experiències institucionals i empresarials dels diferents usos i funcionalitats que proporciona la sensòrica al domicili, als espais públics o al medi ambient.Les Jornades començaran amb la conferència "Keynote Session: Explorant els límits entre l'ètica i la tecnologia" on es trobaran el director de filosofia i màster en bioètica i dret de la Universitat de Girona, Joan Canimas, i el cyborg Manel Muñoz, membre de Cyborg Foundation –plataforma que es va crear fa set anys a Barcelona per a reivindicar el dret a implantar-se tecnologia al cos sense necessitat mèdica i ajudar a les persones a expandir els seus sentits i habilitats mitjançant la cibernètica, i que s'ha convertit en la primera associació d'aquestes característiques al món–. El debat vol fer reflexionar sobre la idoneïtat o no de fixar límits a l’aplicació de les noves tecnologies en l’àmbit personal i col·lectiu. Aquesta conferència la moderarà la coordinadora del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials de la UVic-UCC, Marina Geli i tindrà lloc a les 09.30h a l'Aula Magna.La sensòrica és l’evolució tecnològica dels sensors, dispositius elèctrics o mecànics que converteixen magnituds físiques com la temperatura, la pressió, els sons, la llum o la contaminació atmosfèrica en valors mesurables que poden servir com a alertes o eines de monitorització de la salut o de l’àmbit social. En aquest sentit, la sensòrica s’està convertint en un element tecnològic clau per millorar la qualitat de vida a través de l’aplicació i ús de dades que poden predir situacions susceptibles de millora.Després del debat sobre ètica i tecnologia, s'obriran dues taules rodones, "Sensòrica a domicili, fets i reptes", a les 10.00h, i "Sensòrica, ciutats i medi ambient", a les 12.15h, que incorporaran per primera vegada la intervenció de ponents que aportaran experiències aplicades. S'aportaran experiències d'institucions com el Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Vic o de regions franceses dins l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, i d'empreses com Vodafone, Eurecat o SEAT.Es coneixeran exemples tan diversos com el de pràctiques de monitorització de la contaminació a les ciutats per tal de revertir-ne els efectes sobre la salut, o el desenvolupament d’un sistema d’auto-monitorització senzill i precís del pH urinari que els pacients amb Litiasi Renal poden utilitzar a casa. Entre les experiències que es compartiran, també s’explicarà com, per exemple, el Govern de les Illes Balears ha desenvolupat una xarxa corporativa de l'Internet de les coses (IoT) perquè consideren que la connexió de sensors es convertirà en el sistema més important d’entrada de dades a les institucions, i es comentarà el potencial que presenten aquest tipus de xarxes.Les Jornades R+D+I TIC Salut i Social, les cinc primeres edicions de les quals es van fer a Girona, volen potenciar i donar a conèixer les eines TIC aplicades a l’àmbit de la Salut i el Benestar Social. La sisena edició es va fer a Vic amb la participació de 450 persones i durant dos dies es van presentar 168 projectes de recerca. Els organitzadors d’aquesta trobada són la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, la Fundació TICSalut, el Consorci Hospitalari de Vic, l’Institut Català de la Salut, la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, l’EAP de Vic, l’EAP d’Osona Sud, Alt Congost i l’ABS de Centelles i Creacció.