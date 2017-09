VÍDEOS La tempesta descarrega amb força a Osona

Tall vertical de la tempesta que ha estat afectant la comarca d'Osona. A Vic s'ha assolit una intensitat de 29,0 mm / 30'. #meteocat pic.twitter.com/7pNKROJjJM — Meteocat (@meteocat) 25 de setembre de 2017

🔴 La calamarsa que ha caigut fa poc més d'una hora ha deixat el Municipal completament blanc! 😱❄ pic.twitter.com/GEXY1w3aIC — Fundació UE Vic (@FundacioUEVic) 25 de setembre de 2017

La tempesta de pluja i pedra va descarregar amb força aquest dilluns a la tarda a Osona. A Vic, va deixar gairebé 30 litres per metre quadrat en només mitja hora. Tal com es pot veure en els vídeos i les imatges, els paisatges van quedar emblanquinats per la calamarsa, com si hagués nevat.Abans de passar per Vic, però, també va descarregar al Lluçanès. Segons el Meteosona , a Sant Boi es van recollir 50,2 litres per metre quadrat, a Alpens 26,8, i a Olost 15,2.