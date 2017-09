Més de tres-centes persones en un acte unitari a favor del referèndum a Centelles

Més de tres-persones van assistir aquest diumenge al migdia, al Passeig de Centelles, a l'acte unitari de totes les forces polítiques locals a favor del referèndum. El míting estava organitzat conjuntament per l'ANC de Centelles, Ara Junts, CUP, ERC, PDECat i PSC, i va comptar amb la intervenció dels ponents Pau Llonch, Pepe Beúnza i Salvador Cardús. En primer lloc, Susi Planas de l'ANC Centelles va fer lectura del manifest conjunt i posteriorment van intervenir cadascú dels tres ponents convidats.



El primer objector de consciència polític, Beúnza va començar la seva intervenció destacant que estava "sorprès i orgullós del nostre govern, pensava que això no ho diria mai justament jo". Per ell abans en deien objectors i ara sediciosos. Va fer algunes recomanacions pràctiques i de logística; "cal tranquil·litat i bons aliments" i "l'humor és part de la nostra lluita", va remarcar. Pep Beúnza va fer un repàs històric de l'esclavitud i va insistir molt també en què "naixem lliures, com a persones lliures en pobles lliures i en una relació d'igualtat amb els altres".



Pel sociòleg, periodista, escriptor i Doctor en Ciències Econòmiques terrassenc, Salvador Cardús "ara mateix estem en una situació estranya, una guerra de guerrilles singular". I no hem d'oblidar, segons ell "que el poble ha actuat ràpid i per sorpresa davant la política institucional espanyola". Va fer memòria del primer referèndum a Arenys de Munt i dels referèndums fets posteriorment on van intervenir més de 550 pobles de tot Catalunya i va concloure que "quan prohibeixen, reaccionem". Pel terrassenc "ells tenen les tropes, els fiscals, els jutges i la premsa de Madrid, però nosaltres tenim sortosament el país, les xarxes i el sentit de l'humor". I com a exemple va esmentar que el mateix dia que la vicepresidenta del govern espanyol parlava de la crisi a Catalunya, la CUP presenta el vídeo del mambo amb un sentit de l'humor sublim.



Per Cardús, això "descol·loca a l'enemic i no sap com carregar-s'ho". El sociòleg i professor apuntava que no hi ha marxa endarrere "que guanyarem perquè ja fa temps que ho estem guanyant al carrer i a les xarxes socials". "Les nostres armes més perilloses -va continuar- són els mòbils, les flors, els somriures i la no-violència i aquests instruments de combat els hem de conservar fins al final". D'altra banda, també va remarcar que "hem esperat onze anys i ara l'única cosa que el Parlament ha fet és una sortida o ruptura legal de tan sols tres setmanes per poder votar, i res més". "El 2 d'octubre no sé com estarem nosaltres, però amb l'absoluta convicció que el govern espanyol tindrà problemes", va apuntar.



Per últim va intervenir l'activista polític sabadellenc, membre de la CUP, PAH i cantant de rap, Pau Llonch. Va ser el tertulià que va parlar més clar, més contundent i crític: "Aquest referèndum ha fet caure moltes caretes a l'esquerra d'aquest país des dels de Podem fins a gent com Ada Colau o Joan Coscubiela". I ell mateix es mostrava sorprès que fins i tot el dia abans havia fet un míting al costat de gent com Jordi Turull. Per Llonch aquestes esquerres sense careta "fan una equidistància repugnant al costat del PP i Ciudadanos". Ell ho definia com a "una esquerra de caviar". Tot i així, es va mostrar esperançat, ja que el referèndum fins i tot ha provocat que els de Sabadell i Terrassa puguem estar asseguts de costat, en clara referència a Salvador Cardús.



D'altra banda, també va insistir en la dictadura financera encoberta i que cal "discutir pacíficament, amb resistència cívica i pacífica", com s'havia demostrat des de la seva formació després de l'entrada de les forces d'ordre a la nostra seu central, en una acció orquestrada des de la delegació del govern central".



Va demanar ser generosos: "aquest procés no serà gratuït, cal valentia, tots hem de donar una mica perquè uns quants no ho hagin de donar tot", en referència els mils càrrecs enjudiciats. Llonch va cloure que "les porres fan mal, però la insubmissió en fa més; no oblideu que hi ha 8.000 energúmens esperant al port de Barcelona i que nosaltres volem la independència per dignitat i no per diners; el dia 2 comença tot, no és un procés fàcil i haurem de construir un nou país".



L'acte va cloure amb la interpretació del cant de la revolució dels clavells de Portugal, Grândola Vila Morena i Els Segadors a càrrec de la Societat Coral La Violeta i sota el mestratge de Pere Mas. Es va recordar que el vídeo Aferra't al si i fet per l'ANC local ja s'ha visionat 218.646 vegades arreu del món.