El Festival Protesta escalfa motors per la seva cinquena edició

17:41 El Suprem rebutja una querella de Drets contra els magistrats del TC. L'associació de juristes es va querellar contra l'atribució de facultats sancionadores al Constitucional, que van qualificar de "reforma encoberta" de la Constitució.

17:25 Els estudiants de la UdL es tanquen al rectorat per defensar el referèndum. Els alumnes volen passar els dies al claustre de l'edifici. Informa Àlvar Llobet.

17:22 El jutjat de guàrdia rebutja adoptar mesures preventives per les amenaces a l'acte en suport de l'1-O a València. La magistrada remet els denunciats a demanar auxili policial en el cas que hi hagi un temor fundat de qualsevol actuació que pogués ser constitutiva d'un delicte.

16:29 Els investigats per duplicar webs del referèndum es neguen a declarar. La majoria són joves d'entre 19 i 22 anys de tot Catalunya. Mentre els interrogava la policia espanyola, un hacker ha fet una nova rèplica de la pàgina amb informació de l'1-O. Informa Mercè Molist.

16:15 «Piolín» torna a ser lliure al Port. Aquest diumenge la policia va tapar-lo amb una lona i la xarxa es va omplir de bromes sota el hashtag #FreePiolín.

15:11 Quinze persones declaren per les còpies mirall del web del referèndum. La majoria són joves d'entre 19 i 22 anys de tot Catalunya que s'han acollit al seu dret a no declarar, informa Mercè Molist.

14:44 L'alcaldessa de Montcada s'acull al dret a no declarar per l'1-O; informa Albert Segura. L’acusen de desobediència per posar la ciutat al servei del referèndum.

14:33 Vagues a universitats i instituts per defensar l'1-O. Universitats per la República organitza un acte amb Junqueras, Turull i Cuixart pel dia 27 i una manifestació pel dia 28.



14:29 Dimiteix un regidor del PSC a Valls pel posicionament del partit davant el referèndum. Josep Batet ha pres aquesta decisió perquè "no estava còmode" amb les decisions dels socialistes.

13:25 Julian Assange denuncia que s'aplaudeixi una salutació feixista de la Guàrdia Civil de Lleida. L'activista polític i fundador de Wikileaks considera la imatge "demolidora"-

13:42 L'ANC celebrarà a la Font Màgica de Montjuïc l'acte final de campanya del referèndum el proper divendres a les 20.00. La nit electoral se seguirà diumenge des de plaça Catalunya.

13:24 Quatre exalcaldes socialistes de municipis de l'Alt Penedès i el Garraf han reclamat aquest dilluns amb una carta al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que el partit no doni suport intel·lectual ni polític" a la prohibició del referèndum de l'1 d'octubre, i "que condemni sense atenuants la laminació de les llibertats civils i polítiques" que ha engegat l'Estat per "reprimir" els organitzadors i col·laboradors voluntaris de l'1-O.

13:21 La Fiscalia cita per segona vegada els alcaldes de Lleida que no han anat a declarar. Els tres batlles que rebran en els propers dies la segona citació són els d'Alcarrràs, Miquel Serra; el de Bell-lloc d'Urgell, Carles Palau, i el de Serós, Gabriel Pena, els tres d'ERC.



13:14 Preocupació a RTVE: la veu del personatge de Lupita al programa infantil “Lunnis” la posa Rosa Pou, alcaldessa de Caldes d'Estrac (el Maresme), citada a declarar per la Fiscalia per cedir espais municipals per al referèndum.

12:54 Dos joves investigats per replicar webs del referèndum s'acullen a no declarar a Tarragona. El seu advocat considera que "hi ha un despropòsit legal" i afirma que no hi ha base legal per imputar un delicte de desobediència. El lletrat denuncia que en cap moment han tingut accés a l'expedient dels fets que s'atribueixen als joves. Dos joves que han estat citats a Girona tampoc han hagut de declarar.

12:53 La Fiscalia envia la Guàrdia Civil a 31 ajuntaments lleidatans pel referèndum. Els agents ja s'han personat a Oliana, Tàrrega, Bellpuig, Alpicat, Almacelles, Aitona, Guissona i Seròs.



12:51 El món de la cultura es mobilitza «per un vot decidit i desacomplexat​». Aquest dilluns s'ha fet pública una declaració que aposta perquè la cultura "sigui el nervi i la sang de la República". Entre els signants, noms clau de tots els àmbits culturals com Sergi Belbel, Jaume Cabré, Joan Lluís Bozzo, David Carabén, Aina Clotet, Joan Fontcuberta, Cesc Gay o Isona Passola.

12:22 DOCUMENT La carta amb què Enric Millo va amenaçar amb responsabilitats «penals» als directors d'institut. El delegat del govern espanyol alerta que autoritzar l'ús dels edificis pel referèndum podria comportar delictes de prevaricació, desobediència i malversació de fons públics.

12:26 El Tribunal de Comptes exigeix a Mas una fiança de 5,2 milions pel 9-N. L'organisme reclama a l'expresident que faci efectiu el pagament en 15 dies. El tribunal també requereix fiances milionàries a Irene Rigau, Francesc Homs i Joana Ortega.

12:18 Gay de Montellà proposa un nou Estatut amb quatre concessions a Catalunya. El president de Foment del Treball alerta el govern espanyol que "no seria bo" activar l'article 155 perquè "el camí sempre està en el diàleg".

12:17 Oriol Ferràndez entra a declarar com a investigat per duplicar el web del referèndum. L'alcalde de Caldes de Montbui, Jordi Solé, entre els ciutadans que li donen suport.

12:16 L'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós (ERC), ja ha sortit de l'Audiència de Tarragona després de comparèixer davant del fiscal. S'ha acollit al seu dret de no declarar.

12:03 Unes 500 persones es concentren davant dels jutjats de Cerdanyola, entre ells Joan Josep Nuet; Ernest Urtasun; l'alcalde Ripollet, José María Osuna; Marc Sanglas; i l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel García. Campos ja ha entrat als jutjats.

11:51 Concentració de suport a l'alcaldessa de Montcada, Laura Campos (ICV). Ha estat citada per la Fiscalia malgrat no haver signat cap decret de suport al referèndum.

11:48 La CUP demana als Mossos que desobeeixin si reben l'ordre de retirar urnes. El diputat Benet Salellas avança que estan treballant per recuperar la sindicatura electoral.

11:44 Maza torna a amenaçar amb la detenció de Puigdemont. El fiscal general de l'Estat reitera que arrestar el president de la Generalitat és una opció que està "oberta".

11:22 ÚLTIMA HORA El Tribunal de Comptes exigeix a Mas i els encausats del 9-N una fiança de 5,2 milions. L'organisme exigeix a l'expresident i a una desena d'alts càrrecs el pagament de la fiança pel procés participatiu del 2014.

11:09 ÚLTIMA HORA La Guàrdia Civil entra per primera vegada a un ajuntament buscant documents de l'1-O. Els agents que s'han personat a Oliana duien una ordre judicial que requeria l'entrega del decret però no se'ls ha lliurat perquè l'alcalde no el va signar.

11:08 Apareixen vuit passos de vianants convertits en estelades a Berga. Les pintades s'han fet durant el cap de setmana.

10:50 També hi ha una concentració a la comissaria de la Policia Nacional espanyola a Girona on declaren dues persones acusades de replicar webs del referèndum. En total, hi ha 13 persones investigades.

10:45 Unes 200 persones donen suport a l'alcalde de Tortosa abans que comparegui aquesta tarda davant del Fiscal a Madrid. Ferran Bel no avança si s'acollirà al seu dret a no declarar i lamenta no haver rebut una comunicació oficial de la seva citació.

10:09 Una vintena de persones donen suport a Didac Rios que ha estat citat a declarar a la comissaria de la policia espanyola a Tarragona per replicar el web del referèndum.

10:10 Un expert de l'ONU reclama a Juncker que faci de mediador a Catalunya. Alfred-Maurice de Zayas es mostra "preocupat" per les "proves de violacions dels principis fonamentals dels drets humans, l'estat de dret i l'autodeterminació".

09:48 Unes 500 persones, al jutjats de Cerdanyola, entre ells Nuet, Urtasun, l'alcalde Ripollet José María Osuna (CUP), Marc Sanglas i l'alcaldessa de Santa Perpètua Isabel García (ICV).

10:03 Carles Puigdemont, a France Inter: "És inacceptable que l'Estat apel·li a la violència, que no ha estat ni serà mai una opció a Catalunya". El president català ha garantit que hi haurà referèndum i ha assegurat que “tot està en marxa”.

09:42 Els comandaments dels Mossos fan costat a Trapero. El major de la policia catalana ja va traslladar als agents que no comparteix la tutela de l'Estat.

09:00 El coronel De los Cobos ha convocat avui a les 6 de la tarda Trapero i altres comandaments policials per coordinar l'operatiu de l'1-O. El major dels Mossos es reunirà així amb el coordinador de l'operatiu contra el referèndum que ha designat el fiscal i que el Govern no accepta.

08:58 Realment Puigdemont estava en contra de l'autodeterminació dels kurds com va dir Évole? La pregunta del periodista que va deixar en evidència el president tenia diversos matisos.

08:49 Neix "Impressors per la Democràcia" per crear les paperetes per l'1 d'octubre. Un grup d'empreses impressores i de copisteria reivindica la impressió de les paperetes que es van repartir aquest cap de setmana, en un manifest al seu nou web.

08:15 Almenys 13 persones declaren avui en relació a les còpies "mirall" del web del referèndum. La majoria són joves d'entre 19 i 22 anys de tot Catalunya, que van replicar voluntàriament i sense amagar-se el contingut que informa sobre l'1 d'octubre; ho explica Mercè Molist.

07:57 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. 5 de setembre: coordinació o intervenció dels Mossos?. El coronel De los Cobos vol donar avui ordres a Trapero mentre els promotors del 9-N dipositen avals al Tribunal de Comptes. Defensen l'estat de dret fent-lo cada cop més estret. Avui també són protagonistes el piromusical de la Mercè, Angela Merkel i el seu triomf amarg, el cantautor italià Venditti, Podem, els toros i Ruíz Zafón.

07:40 PORTADES "Puigdemont puede ser acusado de rebelión si declara la secesión"», a "El Mundo". El referèndum i les eleccions alemanyes ocupen les portades dels principals diaris de paper espanyols i catalans.