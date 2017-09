L'ADFO posa en marxa la nova marca «Persones amb superpoders»

11:51 Concentració de suport a l'alcaldessa de Montcada, Laura Campos (ICV). Ha estat citada per la Fiscalia malgrat no haver signat cap decret de suport al referèndum.

11:48 La CUP demana als Mossos que desobeeixin si reben l'ordre de retirar urnes. El diputat Benet Salellas avança que estan treballant per recuperar la sindicatura electoral.

11:44 Maza torna a amenaçar amb la detenció de Puigdemont. El fiscal general de l'Estat reitera que arrestar el president de la Generalitat és una opció que està "oberta".

11:22 ÚLTIMA HORA El Tribunal de Comptes exigeix a Mas i els encausats del 9-N una fiança de 5,2 milions. L'organisme exigeix a l'expresident i a una desena d'alts càrrecs el pagament de la fiança pel procés participatiu del 2014.

11:09 ÚLTIMA HORA La Guàrdia Civil entra per primera vegada a un ajuntament buscant documents de l'1-O. Els agents que s'han personat a Oliana duien una ordre judicial que requeria l'entrega del decret però no se'ls ha lliurat perquè l'alcalde no el va signar.

11:08 Apareixen vuit passos de vianants convertits en estelades a Berga. Les pintades s'han fet durant el cap de setmana.

10:50 També hi ha una concentració a la comissaria de la Policia Nacional espanyola a Girona on declaren dues persones acusades de replicar webs del referèndum. En total, hi ha 13 persones investigades.

10:45 Unes 200 persones donen suport a l'alcalde de Tortosa abans que comparegui aquesta tarda davant del Fiscal a Madrid. Ferran Bel no avança si s'acollirà al seu dret a no declarar i lamenta no haver rebut una comunicació oficial de la seva citació.

10:09 Una vintena de persones donen suport a Didac Rios que ha estat citat a declarar a la comissaria de la policia espanyola a Tarragona per replicar el web del referèndum.

10:10 Un expert de l'ONU reclama a Juncker que faci de mediador a Catalunya. Alfred-Maurice de Zayas es mostra "preocupat" per les "proves de violacions dels principis fonamentals dels drets humans, l'estat de dret i l'autodeterminació".

10:03 Carles Puigdemont, a France Inter: "És inacceptable que l'Estat apel·li a la violència, que no ha estat ni serà mai una opció a Catalunya". El president català ha garantit que hi haurà referèndum i ha assegurat que “tot està en marxa”.

09:42 Els comandaments dels Mossos fan costat a Trapero. El major de la policia catalana ja va traslladar als agents que no comparteix la tutela de l'Estat.

09:00 El coronel De los Cobos ha convocat avui a les 6 de la tarda Trapero i altres comandaments policials per coordinar l'operatiu de l'1-O. El major dels Mossos es reunirà així amb el coordinador de l'operatiu contra el referèndum que ha designat el fiscal i que el Govern no accepta.

08:58 Realment Puigdemont estava en contra de l'autodeterminació dels kurds com va dir Évole? La pregunta del periodista que va deixar en evidència el president tenia diversos matisos.

08:49 Neix "Impressors per la Democràcia" per crear les paperetes per l'1 d'octubre. Un grup d'empreses impressores i de copisteria reivindica la impressió de les paperetes que es van repartir aquest cap de setmana, en un manifest al seu nou web.

08:15 Almenys 13 persones declaren avui en relació a les còpies "mirall" del web del referèndum. La majoria són joves d'entre 19 i 22 anys de tot Catalunya, que van replicar voluntàriament i sense amagar-se el contingut que informa sobre l'1 d'octubre; ho explica Mercè Molist.

07:57 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. 5 de setembre: coordinació o intervenció dels Mossos?. El coronel De los Cobos vol donar avui ordres a Trapero mentre els promotors del 9-N dipositen avals al Tribunal de Comptes. Defensen l'estat de dret fent-lo cada cop més estret. Avui també són protagonistes el piromusical de la Mercè, Angela Merkel i el seu triomf amarg, el cantautor italià Venditti, Podem, els toros i Ruíz Zafón.

07:40 PORTADES "Puigdemont puede ser acusado de rebelión si declara la secesión"», a "El Mundo". El referèndum i les eleccions alemanyes ocupen les portades dels principals diaris de paper espanyols i catalans.

07:08 FILIPRIM ​Puigdemont, Évole, les llenties i l'equidistància. "En alguns moments, el periodista semblava massa interessat en fer aflorar fos com fos contradiccions al president", diu Toni Vall al seu anàlisi sobre l'entrevista que Jordi Évole al president Carles Puigdemont, que es va emetre ahir a La Sexta.

22:27 Jordi Sànchez, a l'acte unitari de Vic: «Ja fa dies que estem guanyant el camí de la llibertat i de la dignitat».

21:59 Marta Pascal, a l'acte unitari de Vic: "Ens juguem la dignitat d’aquest país". I recorda: "Deien que segur ens barallaríem, i som aquí junts".

21:56 Puigdemont avisa que la DUI estarà damunt la taula si el referèndum no té garanties. Per Oriol March.

21:53 Marta Rovira, des de Vic: «El debat polític que tenim entre mans és molt senzill: avançar o quedar-nos com sempre. No pararem fins al final».

21:43 Marta Rovira (ERC), des de Vic: «Ens posen a prova cada dia, però ens sentim forts i valents».

21:41 Riuada humana a Girona per defensar la democràcia i el referèndum de l'1-O. Per Xavier Borràs.

21:40 Convicció a Tarragona de cara a l'1-O: «Si el Parlament diu que hi ha referèndum, és que n'hi haurà». Més de 2.000 persones participen en la «Marató per la Democràcia» d'aquesta tarda convocada a la plaça de la Font. Les parets i la porta del consistori han servit de plafons de cartells a favor d'anar a votar. Informa Jonathan Oca.

21:12 Joan Coma, a l’acte unitari de Vic: «No caurem en cap de les seves provocacions. Les seves actituds no ens interpel·len».

20:41 Comença a Vic l'acte "La resposta és Sí" amb Cavaller Sant Jordi, d'Espriu, interpretada per la Coral Canigó i l'Orfeó Vigatà. Acte 'La resposta és Sí', a Vic. Foto: Carles Fiter



19:24 Jordi Cuixart envia un missatge a la Fiscalia: "Continuarem mobilitzant-nos perquè no tenim por". Ho ha dit en un acte unitari a Sant Celoni on també hi han participat Albert Botran, Lluís Corominas, Mireia Mata i Manel Bueno. Ho explica Jordi Purtí.

19:04 La plaça de la Font ja ha entonat el «Ballesteros dimissió». Els tarragonins li recorden que no accepten que el batlle no cedeixi espais per l'1-O. Arrenca la «Marató per la Democràcia» a Tarragona. Centenars de persones es preparen per enganxar cartells https://t.co/ukgpmzRXUs pic.twitter.com/c4c61bfkJk — NacióPolítica (@naciopolitica) September 24, 2017

19:04 Arrenca la «Marató per la Democràcia» a Tarragona. Els dos regidors de la CUP enganxen cartells del «sí» a les portes de l'Ajuntament.

18:48 Fins a 825.000 immigrants obtindrien la nacionalitat catalana si el «sí» s'imposa l'1-O. Així ho preveu la llei de transitorietat.

18:03 La «Marató per la Democràcia» s'ha fet notar al Ripollès aquest diumenge amb diverses concentracions a partir de les 11h del matí. Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol i Ripoll han estat els escenaris de mobilitzacions davant els ajuntaments. Per Xevi Pujol.

17:54 GALERIA DE FOTOS Marató pel referèndum a Sabadell; per Juanma Peláez.

17:41 El diccionari de la repressió: de l'A d'Audiència Nacional a la Z d'un Zapatero alineat amb Aznar. Pep Martí recopila els instruments que té l'Estat per aturar l'1-O i els representants política que hi estan alineats.

17:41 Citat a declarar el creador del web «marianorajoy.cat», sobre l'1-O, que haurà de declarar a les dependència de la Policia Nacional espanyola de la Verneda el proper dilluns

17:19 Ábalos (PSOE): "Ni Catalunya és l'independentisme ni Espanya és el PP”. El socialista aposta per abordar els problemes de tots els territoris amb una mirada "que ha de ser igual per a tothom".



16:47 CRÒNICA «Votarem»: el clam a favor del referèndum acapara la Mercè; per Jordi Bes.