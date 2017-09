Vic rep un certificat de qualitat en matèria de mobilitat

Toni Serrat rebent el certificat Advance Foto: Aj. de Vic

L'Ajuntament de Vic va rebre aquest dijous passat el certificat Advance per part de la consultora CINESI coincidint dins la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. "Aquesta certificació de qualitat a nivell europeu ha servit per definir les línies estratègiques per aconseguir una mobilitat sostenible en els propers anys a la ciutat", explica el regidor de Mobilitat, Toni Serrat, segons l'Ajuntament. "Aquestes línies estratègiques són fruit del treball realitzades en les diferents sessions de la Taula de Mobilitat, que han tingut lloc durant el primer semestre d'aquest any 2017".Les vuit línies estratègiques que es van marcar a través de la participació ciutadana de diverses entitats i del teixit social de la ciutat són: el transport públic, les bicicletes, la mobilitat policèntrica, l'espai públic i la seguretat viària, els vianants, l'aparcament, l'educació cívica i el vehicle privat. Durant el darrer trimestre de 2017 es començarà a redactar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.La Taula de Mobilitat va néixer al mes de novembre de l'any passat i no té data de caducitat perquè és un òrgan de consulta, participació ciutadana, d'estudi, de proposta i assessorament per seguir avançant cap a una mobilitat més sostenible, eficient, segura i saludable, on hi hagi un bon encaix de la mobilitat tant de les persones com de les mercaderies, en la pròpia dinàmica socioeconòmica de la ciutat.És un instrument que busca la col·laboració del teixit social de la ciutat i, ha servit per definir els eixos estratègics que han de definir la mobilitat sostenible a Vic en els futurs anys.