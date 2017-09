L'independentisme fa pinya a Vic: «Tenim l'horitzó de l'1-O amb la certesa que el guanyarem»

Sànchez ha remarcat que els propers dies hi haurà pressió. Foto: Jose M. Gutiérrez

L'independentisme ha fet pinya aquest vespre a l'Atlàntida de Vic. Més d'un miler de persones han assistit a l'acte unitari "La resposta és el Sí", organitzat per l'ANC Vic, amb Jordi Sànchez, president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Marta Rovira, secretària general d'ERC, Marta Pascal, la coordinadora general del PDECat, i Joan Coma, regidor de Capgirem Vic.El president de l'ANC ha estat clar i ha remarcat que "tenim l'horitzó de l'1-O amb la certesa que el guanyarem". De fet, segons Sànchez, aquests darrers dies "ja estem guanyant el camí de la llibertat i de la dignitat".Sánchez ha lloat la diversitat de l'independentisme, ja que "la gent, més enllà de les seves posicions ideològiques, té la voluntat de treballar units per conquerir la dignitat i la llibertat democràtica". "Un país que camina unit en societat i amb les institucions per guanyar la possibilitat de ser un nou estat d'Europa, és un país guanyador", ha sentenciat.D'altra banda, el president de l'Assemblea també ha apuntat que els propers dies hi haurà pressió perquè l'1-O no es voti. Tot i així, "passi el que passi, no perdem el nostre nord", ha remarcat.Joan Coma, regidor de la CUP-Capgirem Vic, ha encetat els parlaments. Abans, però, Coma ha posat una estelada el faristol i els crits d'independència han tornat a ressonar a l'auditori. El regidor de Capgirem Vic ha remarcat que "sense desobediència no hi ha independència".Coma ha repassat els actes de repressió dels darrers dies i ha traslladat tot el suport als detinguts. "L'Estat ha decidit ocupar políticament Catalunya", però "en cadascun d'aquests atacs hi ha hagut una resposta contundent i responsable". En aquest sentit, el cupaire deia: "la seva estratègia és la de la por i la nostra la de la sobirania".El regidor de Capgirem Vic ha remarcat que "la desobediència i la insubmissió és l'únic camí". "No hem arribat fins aquí per retrocedir, hem arribat fins aquí per guanyar", ha sentenciat.Rovira també ha repassat la intensitat dels últims dies. "Cada dia ha semblat tota una setmana", deia la republicana, remarcant que "ens posen a prova, però ens sentim forts i valents".Ha apuntat que els dies que venen seran més intensos i per això, segons Rovira, caldrà una resposta de mobilització. Alhora també ha dit que "la feina que tenim ara és que l'1 d'octubre no s'acabin les cues a les escoles electorals", remarcant que s'ha de convèncer a tots els demòcrates a anar a votar. "Aquest 1 d'octubre, ens ho juguem tot, i el millor instrument és anar a votar", ha sentenciat.La republicana ha denunciat el "sistemàtic bloqueig polític" que està sotmès Catalunya. "Cap dels pactes fiscals i polítics s'ha complert per part de l'estat fins a l'últim punt", deia Rovira, exemplificant-ho amb la llei de pobres energètica.La secretària general d'ERC també ha apuntat que aquests dies "intentaran fer veure que el debat polític és un altre", però "el debat que tenim entre mans és molt senzill: avançar o quedar-nos com sempre. No pararem fins al final"."Benvinguts a un acte il·legal", així ha començat el seu torn Marta Pascal. La vigatana ha fet referència a les diferents declaracions sobre el trencament entre els partits sobiranistes davant del procés. "Deien que ens barallaríem segur i som aquí junts", remarcant que "el poble està unit".La coordinadora general del PDECat també ha repassat els actes de repressió d'aquesta setmana passada i ha fet referència a les paraules de l'homilia d'aquest diumenge a Montserrat on s'ha pogut sentir: "Quan es menystenen les institucions, es menystenen les persones".D'altra banda, Pascal ha remarcat que es tracta de moments molt importants per molts que no ho han pogut viure i per d'altres que serà el seu futur. "El dia 1 comença tot", ha conclòs."La resposta és el Sí" ha estat presentat per l'humorista Peyu i les cançons de la Coral Canigó i l'Orfeó Vigatà. Precisament, l'acte ha acabat amb un apoteòsic Cant de la Senyera i Els segadors, amb tot el públic dempeus, i algun crit de "Terra Lliure". Els més escoltats, però, sense cap mena de dubte han estat "votarem" i "independència".L'acte s'ha fet a la sala Ramon Montanyà del Teatre l'Atlàntida de Vic que ha quedat petit pels més del miler de persones que hi havia. Aquesta sala té un aforament de 800 persones, i se n'ha adaptat una altra a través de videoconferència, amb un aforament de 300 butaques.