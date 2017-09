Folgueroles celebra l'entrada de la tardor a la Font Trobada

Per gaudir de la tardor, aquest diumenge, 24 de setembre, l’ Espai Natural de les Guilleries-Savassona celebra la dotzena edició de la Festa Matinal a la font Trobada de Folgueroles, una activitat del programa Viu el parc que ofereix propostes per gaudir de la natura i la cultura en diversos racons de l’espai natural i en els municipis que en formen part.La Matinal a la font Trobada de Folgueroles, començarà amb una xocolatada per agafar forces per participar al circuit d’aventura, amb rocòdrom i tirolina. També es podrà participar al taller «Maniqïns», gaudir de la música de Jordi Marfà, amb violí i mandolina, i Daniel Pitarch, amb acordió, o escoltar la «Bugada de rondalles d’en Cinto», a càrrec de Caro Von Arend.Els ajuntaments que conformen aquest espai natural, Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles i Vilanova de Sau, conviden a participar als diferents actes que han organitzat pel programa Viu el parc aquests mesos de tardor, amb activitats que ajudaran a conèixer diferents i bonics racons dels seus territoris.El Programa també inclou activitats per a escolars adreçades a alumnes de 5è de primària, amb una proposta que inclou un joc i una xerrada a l’aula, per conèixer els elements més rellevants del parc, l’evolució del paisatge i la seva gestió, així com una sortida conjunta que completarà les activitats.El programa Viu el parc ofereix un munt d’activitats, variades i engrescadores, per apropar a tots els públics al patrimoni natural i cultural d’aquest Espai Natural de les Guilleries-Savassona i dels municipis que el conformen.