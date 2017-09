La UVic-UCC organitza una setmana d'acollida per als primers estudiants de Medicina

Els primers estudiants del grau de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ) arrenquen les activitats aquest dilluns. Per aquest motiu, la Facultat de Medicina ha previst tota una setmana d'acollida durant la qual tots ells coneixeran l'entorn, les instal·lacions de Vic i de Manresa on rebran la docència, i alguns dels centres assistencials on realitzaran les pràctiques de l'activitat assistencial.

Dilluns al matí, l'alcaldessa de Vic i presidenta de la Fundació Universitària Balmes, Anna Erra, el regidor i president de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), Josep Arimany i el degà de la Facultat de Medicina Ramon Pujol els rebran a l'Ajuntament. Allà, escoltaran la intervenció del doctor Antoni Bayés de Luna que farà un parlament sobre els estudis de Medicina a Vic i la doctora Marta Serrarols que farà la conferència sobre professionalisme i futur de la Medicina. Al finalitzar, es farà l'acte de lliurament de les bates a tots els alumnes. A continuació, els estudiants aniran a Manresa on els rebrà l'alcalde Valentí Junyent a les instal·lacions de la Fundació Universitària del Bages.Dimarts i dimecres els alumnes realitzaran diferents activitats a Can Baumann, a Manresa i al campus de Miramarges on visitaran els laboratoris de la UVic i coneixeran el funcionament i els serveis de la UVic-UCC. Dijous serà el primer dia que els alumnes estrenaran la bata i al llarg del matí tots ells realitzaran una pràctica amb observació de l'activitat assistencial acompanyant algun professional mèdic a l'Hospital Universitari de Vic, l'Hospital de la Santa Creu, Hospital de Campdevànol i en els centres d'Atenció Primària d'Osona. Es tracta d'un exercici que valoraran en una sessió de reflexió dijous a la tarda.El director de la Càtedra de la Sida i Malalties Relacionades de la UVic-UCC, el doctor Bonaventura Clotet impartirà la conferència "Aids and related diseases" a la sala Maideu de l'Atlàntida el divendres a dos quarts de 12 del matí. Un acte que també està obert a la comunitat mèdica i assistencial de la comarca així com a la ciutadania en general.La UVic-UCC comença a impartir el grau de Medicina aquest curs 2017-2018 després que el passat mes de maig, la Conferència General de Política Universitària del govern espanyol donés llum verda al projecte llargament reivindicat. La Facultat s'orienta cap a la formació comunitària i integral de metges, situa el pacient en el centre del procés i treballa en la línia d'integració dels serveis socials i de salut. El pla d'estudis incorpora elements innovadors des del punt de vista pedagògic, com l'ensenyament basat en la resolució de casos clínics, l'aposta per grups reduïts, la docència personalitzada i la internacionalització.La nova Facultat s'ubica a Can Baumann, a la carretera de Roda de Vic, i disposa també d'una unitat docent a Manresa. La Facultat és de caràcter privat, s'autofinança, i disposa d'un sistema de beques per ajudar econòmicament el 25% dels estudiants. La matrícula oscila entre els 13 i 14 mil euros.L'entitat titular de la Facultat de Medicina és la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), entitat sense ànim de lucre impulsada el gener de 2015 per la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes) i la Fundació Universitària del Bages (FUBages) que té per objecte, entre altres, el desenvolupament d'estudis universitaris i d'activitats de recerca, transferència de coneixement i difusió en l'àmbit de les Ciències de la Salut i en l'òrbita de la UVic-UCC.al català.