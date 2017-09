Tornen a desplegar la senyera més gran del món aquest diumenge a Malla

Aquest diumenge, una setmana abans del referèndum, la Comissió “Senyera més gran del món, Malla-Riuprimer” organitza amb la col·laboració de l’ ANC Òmnium d’Osona , una nova desplegada d’aquesta gran senyera, tal com ja es va fer abans del 9-N del 2014.L’acte és una crida a la democràcia i a la participació al referèndum de l’1 d’octubre, sense demanar el vot en cap sentit. El lloc escollit per desplegar la gran senyera de 117x115 metres i una tona i mitja de pes, registrada per Official World Record com la senyera més gran del món, és el Prat Verd de Malla, al costat de la C-17. Un lloc on la pugui veure molta gent.Els organitzadors estan fent una crida de voluntaris, ja que calen més de 50 persones per desplegar-la correctament. Cal contactar amb [email protected] Està patrocinat per El Prat Verd- El Prat Xic, Desballestaments Manlleu, Jula Lloguers, Xarcuteria Muntal de Taradell, Coca del Mossèn de Folgueroles, El Xocolater de Taradell, Vins Calvet de Tona, i l’Associació Catalana Pro Senyera Més Gran Del Món.