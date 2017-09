Acte unitari pel «sí» amb Sànchez, Rovira, Pascal i Coma aquest diumenge

Dissabte, jornada 'Decidim el futur!' a Santa Eugènia de Berga: Durant tot el dia es faran activitats de suport al referèndum: 9h: esmorzar amb xocolatada a la plaça Major. / 12h: gravació d'un lipdub. S'assajarà a partir de les 10 a la mateixa plaça. / 16h: pintada del dipòsit de Puigsagordi i penjada de cartells des del pavelló. / 18h: ball amb ritmes llatins i zumba al pavelló. / 21h: sopar al pavelló. / 22.30h: concerts també al pavelló.

Dissabte, acte de campanya de Taradell pel Sí durant tot el dia: Està organitzat per la taula d’entitats i partits Taradell pel Sí, amb l’ANC Taradell al capdavant. Es faran activitats tot el dia: 10h: penjada de la Senyera a la Torre de Don Carles. / Activitats durant tot el matí a la plaça de l'Església: passejada amb carruatges, mural pel Sí a l'antiga Carpa, jocs, parada de gegants, mostra 'Taradell, ahir i avui', taller de màscares, taller de sardanes, taller de capgrossos i taller de bastons. / Xerrades i debats, retransmesos en directe per Ràdio Taradell, des de la plaça de l'Església. / Multiparada informativa de partits i entitats pel Sí. / 18h: cercavila amb la Senyera des de la Torre de Don Carles al dipòsit de Can Costa. / 19h: cloenda de l'acte de campanya. / 20h: botifarrada. / 20.45h: pantalla gegant per seguir el Girona - Barça, i sorteig d'una megapanera. / Després, festa jove amb música.

Dissabte, performance gegant a favor del Sí a Sant Julià de Vilatorta: Vilatorta per la Independència fa una crida a participar-hi. La convocatòria és a les 18.30h a la plaça de Catalunya.

Dissabte, botifarrada a Perafita: Serà a les 21h a la plaça Sant Antoni. Preu: 10 euros (5 per als menors). Part dels diners serveix per finançar la campanya.

Diumenge, despleguem la senyera més gran del món al Prat Verd de Malla: Sota el lema ‘Votar és democràcia, amb tots els drets! 1-O 2017 votem!’, es farà a les 10h i, per això, calen VOLUNTARIS a partir de les 8h. Els interessats poden escriure a [email protected] L’activitat està organitzada per la Comissió ‘Senyera més gran del món, Malla-Riuprimer’, l’ANC Riuprimer, l’ANC Malla, l’ANC d’Osona i Òmnium Cultural Osona.

Diumenge, acte unitari a Centelles: Es farà a les 11.30h al Passeig. L’ANC Centelles llegirà el manifest conjunt i hi intervindran Pau Llonch, músic i activista polític; Pepe Beúnza, primer objector de consciència polític de l'estat espanyol, i Salvador Cardús, sociòleg, periodista, escriptor i Doctor en ciències econòmiques. Organitzen conjuntament: ANC Centelles, Ara Junts per Centelles, CUP-CC, ERC, PDECat i PSC-Centelles.

Diumenge, àpat pel Sí a Vic: Es farà a les 14h al Prat de la Riera. Preu dels tiquets: 5€. Es poden comprar a la parada de l'ANC Vic: tardes de 18 a 20h i dissabte matí davant de Casa Comella.

Diumenge, àpat pel Sí a Oristà: Sota l’organització de l’ANC Lluçanès, es farà a les 14h a la plaça Cal Ferrer Boig. Inscripcions per 12 euros a la botiga.

Diumenge, acte ‘Tona amb el referèndum’: Es farà a les 17.30h a la plaça Major. Es presentaran les adhesions d'entitats a la Taula pel Referèndum, berenar i actuacions. També hi participarà el president de l’ANC, Jordi Sànchez.

Diumenge, acte unitari a Aiguafreda: Es farà al Parc de la Carretera, amb una crida a favor del Sí al referèndum.

Diumenge, acte de campanya a Vic: Es farà a les 20.30h a L’Atlàntida. Hi participaran Jordi Sànchez, president de l'ANC; Marta Pascal, coordinadora general del PDECat; Marta Rovira, secretària general d'ERC, i el regidor de Capgirem Vic Joan Coma. En Peyu farà de conductor, presentador i animador. Hi actuarà la Coral Canigó.