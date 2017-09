El jutge deixa en llibertat Pep Masoliver

Centenars de persones s'han concentrat per donar suport als sis detinguts, entre ells, el rodenc Foto: Twitter @jserramacia

El jutge ha deixat en lliberat Pep Masoliver. El rodenc ha passat a disposició judicial aquest matí, juntament amb les cinc persones més, que des de dimecres v an ser detinguts per la Guàrdia Civil per l'organització del referèndum . La Fiscalia li requereix deixar els preparatius i l'acusa de desobediència, malversació i prevaricació.Masoliver és el responsable de l'Àrea de Sistemes de la Fundació puntCAT . El rodenc s'ha negat a declarar i la Fiscalia ha demanat que compareguin al jutjat un cop per setmana. D'altra banda, fonts de la defensa de Masoliver, asseguren que la Guàrdia Civil va fer servir la imputació de sedició per mantenir-lo detingut. Centenars de persones s'han concentrat a la Gran Via de Barcelona per reclamar la seva llibertat, davant la Ciutat de la Justícia.Aquest dimecres passat Masoliver es va llevar com cada dia per anar a la feina. La Guàrdia Civil va entrar al seu domicili de Roda i va fins al bany, on Masoliver s'estava dutxant, per dir-li que "se espabilara". Així ho ha explicat el seu advocat a RAC1 , Jordi Pina."Fa 30 anys que em dedico a això i actuacions així, amb tanta manca de sensibilitat, ho podies veure en persecucions de bandes armades", ha explicat l'advocat del detingut, que ha carregat durament contra l'actuació policial en aquesta operació. També ha deixat clara la seva sensació "que els cossos de seguretat no són conscients del valor que suposa per l'ésser humà la llibertat", ja que el seu client va declarar dimecres a les sis de la tarda i fins aquest matí no ha passat a mans del jutge.Jordi Pina ha explicat que hi ha moltes coses que no entén, com per exemple que imputin a Masoliver un delicte de sedició quan qui té competència per fer-ho és l'Audiència Nacional. Així mateix, ha detallat que "no es van emportar res de l'empresa: ni un sol paper ni un llapis de memòria, ni un ordinador".