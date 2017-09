Pau Vallvé, primer artista confirmat al Foramuralla

11:25 "Perseguir les urnes és antidemocràtic, per tant vostès [el govern espanyol] són antidemocràtics", manifesta el president de l'ANC.

11:22 Sànchez posa de manifest que la Guàrdia Civil encara no ha trobat les urnes, i avisa l'Estat que Catalunya disposa no només de les urnes, sinó també d'un "poble alçat".

11:23 Els ultres concentrats a la porta de l'assemblea d'electes de Saragossa increpen els periodistes. La policia obliga els periodistes a entrar i no els deixa informar.

11:21 "Mentre nosaltres volem votar, ells actuen per la porta del darrere. Rajoy no ha tingut la valentia ni l'honor d'anar al Congrés dels Diputats, amagat de la gent. El que estan fent és un autèntic cop d'estat, són ells els qui estan enderrocant l'estat de les autonomies", assenyala el dirigent independentista.

11:20 El president de l'ANC acusa el govern espanyol d'actuar "sense respectar els drets de la gent", i demana que els Mossos mantinguin les competències per "garantir que no hi hagin desordres".

11:19 Crits de "Votarem, votarem" a la Plaça Universitat de Barcelona durant la intervenció de Forcadell, que demana participar en l'1-O "per dignitat". Ara és el torn de Jordi Sànchez, president de l'ANC.

11:16 Forcadell: "Diumenge, 1 d'octubre, ens veiem a les urnes!". La presidenta del Parlament crida a votar "per parar els peus al PP", i garanteix que no hi haurà violència a Catalunya.

11:15 Contundent intervenció de Carme Forcadell a la plaça Universitat. "El govern espanyol parla de democràcia, però està actuant igual que la dictadura franquista", assegura la presidenta del Parlament.

11:13 Berga farà una Patum extraordinària si guanya el «sí» a la independència; informa Aida Morales.

11:09 Pintada de cartells davant l'Ajuntament de Terrassa per defensar les institucions catalanes i el referèndum. El raval de Montserrat s'està omplint de gom a gom per l'encartellada "massiva i festiva" convocada per l'ANC i Òmnium.

Pintada de cartells a Terrassa Foto: Sergi Ambudio

11:07 Albano Dante Facin: "A ningú li agrada fer política amb la Guàrdia Civil trepitjant-li els talons". El líder de Podem Catalunya defensa que l'1-O és una "aportació a la llibertat dels catalans i a la resta de l'Estat". "Els que persegueixen l'1-O són els mateixos que impedeixen que puguin decidir la resta de pobles", recorda.

11:08 La plaça Universitat de Barcelona està plena de persones fent manualitats per crear pancartes, penjar cartells o crear altres materials relacionats amb l'1-O en la Marató de la Democràcia. Per qui no tingui tanta traça, pot demanar un cartell a les fotocopiadores instal·lades.

11:06 L'alcalde d'Agramunt està citat el dia 28 a la Fiscalia Superior de Catalunya pel seu suport a l'1-O.

11:04 Omella reclama evitar "la confrontació, la violència i el menyspreu pels altres".

11:03 L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, crida a actuar amb «seny» davant del referèndum, segons expressa durant l'homilia de la missa de la Mercè, la Festa Major de Barcelona.

10:54 Antonio Maíllo (diputat andalús d'IU) insta el PSOE a decidir si vol ser "al bloc reaccionari centralista" o al de la "democràcia i la llibertat".

10:51 Turull: "La coordinació màxima dels Mossos és la Generalitat i seguiran funcionant com han fet fins ara".

10:49 Les festes de Santa Tecla obliguen a posposar la «Marató per la Democràcia» a Tarragona. La plaça de la Font durant el matí acollirà diferents actes festius, com el pilar caminant de les colles de la ciutat. La concentració tindrà lloc a les 19h., a les portes del consistori.

10:41 Carles Puigdemont i Joaquim Forn s'han saludat amb l'inspector general de l'Exèrcit, Fernando Aznar a la missa de la Mercè.

10:40 El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha arribat a la missa de la Mercè just després d'iniciar-se i s'ha saludat amb el president Puigdemont.

10:36 Càrrecs electes de Galícia, Balears, País Valencià, Euskadi, Andalusia o Madrid donen suport a la celebració d'un referèndum a Catalunya.

10:36 El líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, coincideix amb Pablo Iglesias a l'assemblea d'electes de Saragossa.

10:16 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller d'Interior, Joaquim Forn, arriben a la missa de la Mercè de Barcelona.

10:14 L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel: "Moltes gràcies als companys alcaldes que des de posicionaments gens fàcils defenseu el dret a decidir de Catalunya arreu de l'estat espanyol".

10:09 El president de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, també ha assistit a l'assemblea d'electes a Saragossa.

10:05 Sabaté: "No ens ha de dividir ser independentista o federalista, sinó si som demòcrates o no".

10:05 L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabaté: "Ara veiem com Franco realment ho va deixar tot lligat i ben lligat".

10:01 L'alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, lamenta que “l'esperit de Franco segueixi present”.

09:46 Colau avisa Pedro Sánchez que «la responsabilitat d'estat» passa per reconèixer el dret a decidir. Informa Sara González des de Saragossa.

09:46 Romeva pronunciarà dilluns una conferència a la universitat Sciences Po de París.



09:29 Colau, a Pedro Sánchez: "La responsabilitat d'estat avui és escoltar a Catalunya i no aliniar-se amb el PP, que està suspenen l'autogovern de Catalunya".

09:26 Colau denuncia "l''actitud amenaçant de negació del diàleg" del PP. "S'han de construir alternatives", assegura.

09:26 Colau: "La proposta política de Rajoy és arrassar Catalunya?"

09:22 Colau: "El moment actual és crític i molt alarmant. La situació és inaudita i no s'havia produït en 40 anys".

09:22 Colau obre l'assemblea d'electes a Saragossa i avisa que des de Catalunya fa molt de temps que es planteja que el model autonòmic s'ha esgotat.

09:14 Les hores decisives que van fer entrar el procés en l'etapa definitiva. Crònica d'Oriol March.

09:12 L'assemblea d'electes es conjura a Saragossa per forçar Rajoy a pactar el referèndum. Informa des d'Aragó Sara González.

08:49 Manifestants amb banderes espanyoles escridassen Xavier Domènech en la seva arribada a l'assemblea d'electes de Podem a Saragossa.

08:42 El «sí» omple a vessar la plaça Major de Manresa. Cultura popular i parlaments s'alternen en una jornada plena de convençuts. Informa Xavier Sucarrats.



08:32 VÍDEO Una espectacular estelada d'espelmes il·lumina la nit a Llívia.





08:12 OPINIÓ «Créixer personalment», l'article de Xavier Roig.

08:11 OPINIÓ «Podrà sostenir Colau la incòmoda companyia del PSC?», l'article de Dídac Boza.

08:10 OPINIÓ «Votar l'1-O, poder popular», l'article de debut de Joan Manuel Tresserras a NacióDigital.

08:09 LA VEU DE NACIÓ «Resistència (també digital)», l'article de Karma Peiró.



07:41 ALTRES BARCELONES «Cas Scala: el paradigma de la falsa bandera»; l'article de l'historiador Dani Cortijo sobre el cas Scala i el moment actual del país.

23:55 El coronel de la Guàrdia Civil destinat a controlar els Mossos va ser jutjat i absolt en un cas de tortures d'un pres basc l'any 1992. Tres agents més de l'institut armat van ser condemnats i indultats per José María Aznar.