L'Atlàntida prepara «El club dels poetes morts» com a projecte educatiu principal

11:13 La diputada de la CUP Anna Gabriel s’ha apropat a la Ciutat de la Justícia per acompanyar els càrrecs del Govern detinguts, però també els militants d’Arran arrestats per accions de protesta. Gabriel ha volgut “constatar l’ampli dispositiu de suport popular que hi ha aquests dies al carrer” i ha destacat que “la gent s’ha fet el carrer seu”, que no és patrimoni de cap partit.

11:08 Incidents en l'enganxada de cartells a la comarca del Berguedà. La propietària d'un bar de Berga on s'hi havien penjat cartells ha resultat ferida després d'un enfrontament amb un home que els treia. A la localitat de Bagà, els cartells han resultat destrossats durant la nit.

11:07 Busquen desesperadament allotjament per a 90 guàrdies civils i policies al Bages. Viajes Halcón i Viajes el Corte Inglés han contactat amb diversos establiments hotelers de la comarca per allotjar-hi una vuitantena llarga de "funcionaris de l'Estat" entre aquest divendres i el 5 d'octubre.

10:56 El conseller de la Presidència, Jordi Turull, compareixerà davant de la premsa a les 11.15 hores després d'una reunió extraordinària del Govern.

10:55 A la Ciutat de la Justícia, Marta Rovira espera poder "abraçar" aviat els seus companys detinguts.

10:53 Cartells en suport als detinguts. Foto: Isaac Meler.

10:43 Treballadors de TVE a Catalunya denuncien manipulació en les notícies de l'1-O. Els periodistes es queixen davant el Consell d'Informatius del tractament "esbiaixat" que s'està donant a les informacions sobre el que està passant a Catalunya.

10:26 Marta Rovira i Pere Aragonès són a l'interior de la Ciutat de la Justícia pendents de la situació dels alts càrrecs detinguts.

10:19 El síndic s'adreçarà a tota la comunitat internacional i als seus homòlegs internacionals i espanyols.

10:07 "Presos polítics llibertat i "premsa espanyola manipuladora". Són els lemes que s'escolten a la Ciutat de la Justícia. Els manifestants també es pregunten "On és Europa?".

09:47 Marc Castells, alcalde d'Igualada, sobre l'escorcoll de la Guàrdia Civil a un magatzem d'Òdena: "Estan obrint tots els embalatges i suposem que busquen urnes de cartró".

09:43 ACTUALITZACIÓ Agents de la Guàrdia Civil es troben aquest divendres al matí escorcollant Innovapack a Òdena (Anoia). L'empresa està situada al carrer Cal Llacuna, 20, al polígon Gavarres de la població. Segons informa AnoiaDiari de fonts de l'empresa, els membres del cos armat es troben a l'interior del magatzem però duent a terme "una inspecció rutinària".

09:43 Per la Gran Via passen contínuament vehicles que fan sonar el clàxon en suport a la concentració de la Ciutat de la Justícia, informa Isaac Meler.

09:35 ÚLTIMA HORA La Guàrdia Civil està fent un escorcoll a Innovapack, una botiga de material d'embalatge a Òdena, a l'Anoia.

09:25 La Fiscalia cita l'alcaldessa de Berga a declarar el 4 d'octubre. Montse Venturós ja va afirmar que no es personaria davant del Ministeri Fiscal.

09:14 Concentració a les portes de la Ciutat de la Justícia, on declararan alts càrrecs detinguts per la Guàrdia Civil. Crits de "votarem", "independència" i "no esteu sols".

Concentració a la Ciutat de la Justícia, amb moltes estelades Foto: Isaac Meler

09:03 Els sis detinguts a l'operació contra l'1-O ja són a la Ciutat de la Jústicia, on passaran a disposició judicial.

09:01 VÍDEO Així són les cabines del vaixell on s'han d'allotjar els policies desplaçats a Barcelona. Un agent grava un vídeo viral mostrant on viuran per intentar aturar el referèndum.

08:45 Alguns dels detinguts per l'operació contra l'1-O que continuaven dins de les dependències de la Guàrdia Civil a la Travessera de Gràcia de Barcelona ja han passat aquest divendres a disposició judicial, a Ciutat de la Justícia. Del total d'arrestats, vuit ja han quedat en llibertat amb càrrecs.

A dins de la caserna, han continuat aquesta nit alguns alts càrrecs de la Generalitat com és el cas del secretari general de Vicepresidència, Josep Maria Jové; el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, o Joan Manuel Gómez, del CESICAT. Els altres tres detinguts són la directora general de servicios de T-Systems, Rosa María Rodríguez; el director de sistemes de Fundació.cat, Josep Masoliver; el director de Estratègia i Innovació del CTTI, Josuè Sallent. La Guàrdia Civil els atribueix delictes com el de sedició, prevaricació, malversació de fons públics.

07:48 Una informació de servei per a les possibles mobilitzacions que hi hagi avui a Barcelona: l'Ajuntament tallarà 76 carrers amb motiu del Dia sense cotxes i equipaments i entitats organitzaran activitats als carrers. Consulteu aquí els carrers tallats i les activitats.

07:24 PORTADES "La peor noche de la Guardia Civil que Trapero no evitó", a "La Razón". Recull dels principals diaris de paper espanyols i catalans.

07:07 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. 22 de setembre: pressió pels detinguts. Del TSJC a la Ciutat de la Justícia i per encarar un cap de setmana molt calent, el sobiranisme segueix al carrer. Defensa l'1-O, que segueix viu logísticament, i els alts càrrecs privats de llibertat en un procés ple ombres. Avui també són notícia la Mercè, Angela Merkel, Puerto Rico i Jorge Vestrynge.

06:13 Unes tres-centes persones han passat la nit en tendes davant del TSJC al passeig Lluís Companys de Barcelona, en protesta per les detencions contra l'1-O.

06:12 Sis persones continuen detingudes, des del macrooperatiu policia de dimecres. Tres estan a la caserna de la Travessera de Gràcia.

00:11 Collboni diu que els locals de l'1-O són cosa de la Generalitat i insisteix que seguiran el criteri del secretari.

00:11 La CUP avisa el Govern: "Llibertat pels presos sí; però al referèndum de l'1-O no hi renunciarem ".

23:35 PRIMÍCIA Sindicats, entitats i partits acorden treballar per una vaga general just després de l'1-O; per Roger Tugas.

23:28 ANÀLISI Puigdemont redobla el pols amb l'Estat per l'1-O després de les detencions; per Oriol March.

23:26 VÍDEOS Cassolades impressionants arreu del país per segon dia consecutiu.

22:42 CRÒNICA El sobiranisme es conjura per «deixar-s'hi la pell» fins a l'1-O; per Sara González i Jordi Bes.



22:29 Les primeres tendes de campanya s'instal·len per passar la nit al davant de l'Arc de Triomf en protesta per les detencions.

22:06 Jordi Sànchez afirma als periodistes que fets com la publicació dels llocs de votació de l'1-O demostren que el compromís del Govern amb el referèndum és "ferm i inalterable".

22:00 Jordi Cuixart destaca, en declaracions als mitjans, que el duscurs de Puigdemont ha estat "d'una valentia absoluta" i "impecable" per defensar l'1-O.

21:30 Jordi Cuixart: "Nosaltres volem votar com van fer el Quebec i Escòcia, i avui estem davant un estat dictatorial com a Turquia, i Europa ho està veient".

21:30 Jordi Cuixart: "Entre tots hem aturat un veritable cop d'estat".

21:27 Jordi Cuixart explica que la mobilització seguirà fins que es posin en llibertat tots els detinguts: han sortit al carrer vuit dels arrestats.

21:27 Jordi Sànchez i Jordi Cuixart mantenen la mobilització durant la nit davant el TSJC, però Sànchez demana respectar el descans veïnal a partir de la mitjanit.

21:23 Jordi Sànchez: "No us deixarem sols. Mai caminarà sola cap persona que hagi estat detinguda".

21:22 Jordi Sànchez revela que cada cop que surten de l'ANC amb un vehicle són interceptats per la Guàrdia Civil per requisar-los propaganda del referèndum i demana col·laboració per imprimir cartells.