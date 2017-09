Sant Pere de Torelló celebra la festa major

18:14 L'alcalde de Valls, Albert Batet, també investigat i que ja ha declatat davant la Fiscalia: "Som una gran nació, i l'1 d'octubre votarem i guanyarem".

18:14 La Guàrdia Civil concentra tots els detinguts per l'1-O a la caserna de Travessera de Gràcia de Barcelona.

18:14 Albert Batalla recorda que ha de declarar davant la Fiscalia el 27 de setembre.

18:14 L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, que és un dels 712 alcaldes investigats per voler cedir espais municipals per al referèndum, assegura que els alcaldes estan "absolutament determinats" per col·laborar i garantir que es voti l'1-O.

18:13 La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial aprova una declaració sobre Catalunya on afirma que la justícia no pot veure "el compliment del seu deure" sotmès a "atacs i pressions que pretenguin qüestionar la legitimitat dels jutges o influir en la seva presa de decisions".

18:13 AMPLIACIÓ I tu, on votaràs l'1-O? El Govern fa públic el llistat de col·legis electorals. S'hi pot accedir amb el DNI, la data de naixement i el codi postal. Carles Puigdemont informa a través de Twitter dels detalls de l'operatiu l'endemà de les detencions.

18:00 El diputat de Junts pel Sí Germà Bel aixeca una ovació quan explica que ja està disponible a Internet el lloc de votació, i una altra quan recorda que la papereta de votació es pot obtenir del DOGC.

17:57 La Guàrdia Civil trasllada el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, a la comissaria de Travessera de Gràcia. Per ara, quatre dels alts càrrecs detinguts han estat posats en llibertat provisional.

17:56 Tornen els parlaments davant el TSJC. L'ex president del Parlament Ernest Benach afirma que té "amics de l'ànima" detinguts "només pel que pensen", cosa que considera "que indica la qualitat democràtica de l'Estat espanyol".

17:51 Ambient festiu amb música de fons mentre no es fan nous parlaments polítics davant del TSJC.

17:47 La policia espanyola carrega contra Sáenz de Santamaría pel pobre esmorzar del creuer on s'allotgen durant la seva estada a Barcelona.



17:44 ANÀLISI Quan les multituds intel·ligents es mobilitzen; per Karma Peiró.

17:32 A diferència del matí, s'ha tallat el trànsit del passeig Lluís Companys al davant del TSJC.

17:21 Altafaj reclama «coratge polític» a la Comissió Europea per fomentar el diàleg sobre Catalunya. El representant permanent del Govern davant la Unió Europea veu "insuficient i decebedora" l'actitud de Brussel·les.



17:20 Puigdemont a The Guardian: «Espanya està violant els nostres drets». El president de la Generalitat publica un article al prestigiós rotatiu britànic l'endemà de l'ofensiva de l'Estat contra les institucions catalanes.

17:18 La Guàrdia Civil s'emporta Lluís Salvadó de la caserna de Sant Andreu de la Barca a una destinació desconeguda. Era un comboi de dos cotxes sense logotipar i sis furgonetes; informa Albert Segura.

17:12 El sobiranisme manté la mobilització: «Estem aturant un cop d'estat». Aquest matí s'han concentrat unes 20.000 persones al TSJC.

16:46 El vaixell amb les furgonetes de la Policia Nacional a l'exterior Foto: José Manuel Gutiérrez

Els estibadors dels ports de Barcelona i Tarragona es neguen a proveir els vaixells per allotjar la policia espanyola.

16:33 Concentració independentista al TSJC en suport als detinguts Foto: Josep Maria Montaner

Després d'una estona de recés per dinar, els manifestants es reactiven i criden: "llibertat detinguts!".

16:27 L'alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts es nega a declarar davant la Fiscalia.

15:50 La Fiscalia cita l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, a declarar el 2 d'octubre.

15:45 PRIMÍCIA Cimera de sindicats, entitats i partits per convocar una vaga general si l'Estat frena l'1-O. CCOO, UGT -que difícilment se sumaran-, Intersindical-CSC, ANC, Òmnium, ERC o la CUP, entre d'altres es reuniran aquest dijous per impulsar la mesura. La IAC i la CGT ja han presentat preavisos per celebrar l'aturada durant la setmana següent a la qual està convocat el referèndum.

15:32 L'alcalde de Puigcerdà també es nega a declarar davant la Fiscalia. Albert Piñeira, del PDECat, està convençut que el pròxim 1 d'octubre es podrà votar. Més d'un centenar de persones han acompanyat als batlles d'Olot i Puigcerdà a comparèixer davant la Fiscalia a Girona.

15:20 La CUP denuncia que l'Ajuntament de Tarragona no els cedeix un espai per l'acte polític a favor del «sí». Els anticapitalistes consideren que és una vulneració de drets fonamentals de llibertat d'expressió i participació política.

15:18 Els abats de Montserrat i Poblet demanen que s'escolti «la veu de la majoria». Josep Maria Soler i Octavi Vilà fan un pronunciament conjunt sobre la situació política, un fet del tot excepcional.

15:11 VÍDEO L'alcalde d’Olot s’acull al dret a no declarar davant la Fiscalia de Girona. Josep Maria Corominas afirma que continuaran amb "l'estratègia" marcada i recorda que quan va prendre posició com a batlle es va comprometre amb el procés.

15:01 Els estibadors de Tarragona decideixen no operar en el creuer on s'allotja la policia espanyola. El col·lectiu vol denunciar d'aquesta manera que s'estan atacant els drets de la societat.

15:00 En llibertat tres dels detinguts en la macrooperació de l'Estat contra l'1-O. Xavier Puig, Pau Furriol i Natàlia Garriga, surten de les comissaries de la Guàrdia Civil.

14:59 Les universitats també defensen l'1-O amb concentracions als campus. Manifestació massiva a la plaça cívica de la UAB en contra de l'operació de la Guàrdia Civil.

14:54 Diputats d'Estònia envien una carta a Puigdemont condemnant la repressió de l'Estat: "El diàleg polític, els acords i la cooperació són els únics mètodes acceptables en la democràcia europea moderna".

14:45 En llibertat també Pau Furriol, advocat, militant d'ERC i propietari de la impremta de Bigues i Riells on van trobar les paperetes; i Natàlia Garriga, directora de Serveis de Vicepresidència.

14:41 La Guàrdia Civil registra Gràfiques el Campanar sense cap ordre judicial, segons el Diari de Vilanova.

14:35 Els Bombers participen a la concentració davant del TSJC. Foto: Josep Maria Montaner.

Una trentena de representants dels Bombers de la Generalitat i dels de Barcelona acudeixen davant del TSJC per mostrar el seu suport.

14:34 Xavier Puig Farré (Oficina Afers Socials) surt en llibertat amb càrrecs de la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca. La Guàrdia Civil l'acusa de desobediència i sedició i queda a l'espera que el jutge el cridi a declarar.

14:33 L'alcalde de Granollers diu que «el camí emprès pel govern del PP no porta enlloc». Josep Mayoral diu que es viu un problema polític “de primera magnitud” que “és evident” que no es pot resoldre amb jutges, fiscals i Guardia Civil.

14:32 Unes 20.000 persones s'han concentrat davant del TSJC, segons informen fonts municipals.

14:31 Acaba la primera ronda de parlaments a l'escenari davant del TSJC.

14:29 Albano Dante Fachin, davant del TSJC. Foto: Josep Maria Montaner.

El líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, afirma que "el poble no està dividit entre el sí o el no", sinó que a Catalunya i en altres punts de l'Estat espanyol està "unit a valors irrenunciables", com la llibertat d'expressió i la democràcia.