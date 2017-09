La Carnisseria Molist de Manlleu guanya el primer Concurs Nacional de Llonganissa Tradicional

La llonganissa elaborada per Toni Molist, de la Carnisseria Molist de Manlleu, ha estat la guanyadora del 1r Concurs Nacional de Llonganissa Tradicional . La Llonganissa de Producció Artesana elaborada per Josep M. Saborit, de la Carnisseria Xarcuteria Saborit de Calldetenes, ha estat la finalista La Confraria del Gras i el Magre i la Fundació Oficis de la Carn, d'acord amb els seus objectius de promoció, foment i difusió dels oficis relacionats amb la carn i els productes carnis a Catalunya ha celebrat enguany el primer concurs nacional per escollir la millor Llonganissa Tradicional de Catalunya. Un esdeveniment que vol vetllar per la qualitat i la millora dels productes carnis tradicionals, del foment de la innovació i la creativitat en els productors del nostre país.L'entrega pública dels diplomes de les llonganisses premiades es farà el pròxim dissabte 23 de setembre, en el marc de la Festa del Porc i de la Cervesa a Manlleu , a l'escenari de les escales de la plaça Fra Bernadí, a les 19.30 h.Amb una participació de 20 empreses procedents de les comarques de Barcelona (14), Girona (1) i Lleida (5), les llonganisses s'han presentat amb les següents denominacions: llonganissa (11), llonganissa de pagès (7), xoriç (2) i de producció artesana (3).En aquesta primera edició s'ha recollit bona part de les varietats de les llonganisses que s'elaboren arreu de Catalunya fent que la riquesa del nostre patrimoni gastronòmic i dels nostres productors hagi estat molt ben representada en el concurs.