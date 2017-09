La fiscalia cita a declarar l'alcalde de Sant Pere de Torelló el 5 d'octubre pel seu suport al referèndum

L'alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega (ERC), ha rebut aquest dijous la citació de la fiscalia per anar a declarar el proper 5 d'octubre a la una del migdia als jutjats de Manresa per haver donat suport explícit al referèndum de l'1-O. Es tracta del primer batlle que està citat per anar a declarar després de l'1 d'octubre. Fàbrega, tot i estar convalescent a causa d'un accident, ha explicat a l'ACN que té la intenció d'anar a declarar per defensar davant del fiscal que no ha comès "cap il·legalitat". "Al contrari, vull defensar les conviccions que el referèndum és completament legal", ha apuntat. D'altra banda, el batlle ha anunciat que properament publicarà un Ban municipal per anunciar a la ciutadania que l'han citat a declarar i per fer una crida a la població perquè vagin a votar. "La millor resposta que podem fer davant l'agressivitat jurídica i repressiva és sortir a votar massivament", ha apuntat Fàbrega.El fiscal en cap de l'àrea de Manresa signa la notificació que aquest dijous ha rebut l'alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega, per anar a declarar el proper 5 d'octubre pel seu suport al referèndum. Fàbrega és el primer batlle que està citat per després de l'1-O i també el primer que rep la citació d'Osona i la Catalunya Central –a banda del batlle de Solsona que depèn de la fiscalia de Lleida-.En declaracions a l'ACN, Fàbrega ha dit que la seva intenció és anar a declarar el 5 d'octubre a la una del migdia a Manresa per poder defensar que no ha comès "cap il·legalitat". "En cap cas demanar a la gent que vagi a votar perquè manifestin quin futur volen com a poble és una il·legalitat", ha reblat el batlle, que ha denunciat que "estem davant d'un judici polític i, en cap cas, estem davant d'un tema de legalitats o il·legalitats".Fàbrega considera que "només els règims dictatorials prohibeixen a la ciutadania anar a votar" i, per això, considera que a l'estat espanyol hi ha una democràcia "molt tova que té molt a desitjar". En aquest sentit, el batlle ha dit que a Sant Pere de Torelló, un municipi de 2.500 habitants, "la immensa majoria recolza l'autodeterminació i la independència de Catalunya" i, per això, "defensaré l'opinió majoritària dels ciutadans del meu poble davant del fiscal".D'altra banda, el batlle ha anunciat que està preparant un Ban municipal per penjar-lo a la pàgina web de l'Ajuntament on farà una crida a anar a votar. "La millor resposta que podem fer davant de l'agressivitat jurídica i repressiva és sortir a votar massivament i omplir les urnes", ha assenyalat Fàbrega, que ha deixat clar que des del consistori posaran "tots els elements per garantir el dret dels ciutadans per poder votar". "No em vull arronsar, tota la vida he sigut independentista i continuaré sent-ho", ha assegurat.Sant Pere de Torelló ja va emetre un Ban el passat mes de febrer a través del qual s'informava als veïns que e l consistori rebutjarà qualsevol intent de l'Estat de precintar les escoles o altres dependències municipals per impedir la celebració del referèndum