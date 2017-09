​El PSC d'Osona mostra suport a les institucions catalanes

Els alcaldes i regidors/es socialistes manifestem la nostra preocupació extrema per la situació que estem vivint els darrers dies.

El camí que ha emprès el govern del PP no porta enlloc.

És un atac directe a les Institucions Catalanes, sense precedents. Un atac que rebutgem rotundament.

Per això manifestem el nostre compromís ferm per garantir la convivència cívica als nostres municipis, la defensa de les institucions de Catalunya i la llibertat d’expressió de la ciutadania i fem una crida urgent al Govern de Catalunya i al Govern de l’Estat perquè retornin a la via del diàleg i de l’acord per buscar solucions.

Ahir una gran part de la ciutadania va sortir al carrer i va manifestar que vol i ha de ser escoltada. Estem davant un problema polític que requereix solucions polítiques que han de venir del diàleg i de la negociació.

Els problemes polítics no es resolen ni amb jutges, ni amb fiscals ni amb policies. Es resolen parlant.

La tensió insostenible que estem vivint és fruit de la manca d’acció política i de diàleg de dos Presidents, Puigdemont i Rajoy, que no escolten als que demanem diàleg i negociació. Mai es tard per parlar ni per seure’s a una taula per contrastar idees.

Quan es posen lleis com a trinxeres estem negant la paraula i el diàleg com a instrument de construcció del nostre futur. Cal fer política, aturar la via judicial i retornar a la negociació i al diàleg per avançar.

En aquests moments complexos, els socialistes que tenim una llarga trajectòria de defensa de la democràcia, de les llibertats a la nostra comarca i a Catalunya, que molts hem format part de l’Assemblea de Catalunya i d’altres entitats en defensa de la llibertat, continuarem treballant per bastir ponts, que malauradament els darrers anys, i especialment aquests dies, s’han malmès.



Diàleg, diàleg, diàleg i acords.



Osona, 21 de setembre de 2017