El musical d'Obeses «Verdaguer, ombres i maduixes» enceta la programació del Cirvianum de Torelló

El musical Verdaguer, ombres i maduixes d' Obeses s'encetarà, aquest dissabte, la programació del Teatre Cirvianum per al darrer trimestre de 2017. De fet, aquest espectacle posarà punt final a la seva exitosa gira. Es tracta d'un musical dirigit per Antoni Font-Mir i Pep Paré, amb direcció musical d'Arnau Tordera, amb cinc músics en directe (la formació al complet d'Obeses) i un repartiment encapçalat pel mateix Arnau Tordera i Ferran Frauca.L'obra està basada en proses autobiogràfiques i poemes de Verdaguer, i construeix un fil argumental que acara un Verdaguer jove i terrenal amb un Verdaguer vell, savi i desenganyat. Tal com explica l'Ajuntament de Torelló en una nota, Arnau Tordera, durant la presentació, va agrair la disponibilitat del Cirvianum per a un muntatge d'unes exigències tècniques complexes i va recordar la seva vinculació amb el teatre torellonenc, on es va estrenar Alguna cosa divertida va passar camí del fòrum, amb direcció musical de Tordera, i on Obeses va presentar el seu segon disc, Zel. L'espectacle començarà a les 9 del vespre.Amb Obeses, el Cirvianum encetarà la nova programació que, tal com destacava l'alcalde, Santi Vivet, conté un ampli "ventall de propostes, variades i per a tots els públics, amb el segell de la qualitat". El Teatre Cirvianum tancarà l'any amb una programació plena de propostes diverses i variades, que contempla les diferents manifestacions artístiques, sobretot teatre i música, però també espectacles per a públic familiar i propostes no convencionals.El responsable del teatre, Pep Tines, va destacar també les dues estrenes de teatre local, El geperut de Notre Dame del grup Xarxa (30 de setembre i 1 d'octubre); i Toc-Toc de Nou 69 Teatre (20 i 21 d'octubre). En l'àmbit del teatre, el Cirvianum programa propostes celebrades com Els tres aniversaris (8 d'octubre); L'electe de Ramon Madaula (25 de novembre); o Fairfly de La Calòrica (2 de desembre).En el terreny de la música, destaquen els concerts de Pau Vallvé (7 d'octubre); el Càntut de Belda i Sanjosex (3 de novembre); i l'exlíder d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, que presentarà el seu darrer treball Atlantis (1 de desembre).Aquest diumenge tindrà lloc una nova activitat, adreçada al públic més fidel del Cirvianum. Es tracta d'Escenari secret, una activitat de la qual no s'han donat detalls per mantenir el factor sorpresa, i a la qual s'hi podrà accedir només amb invitació.D'altra banda, el Teatre Cirvianum engega el projecte Escola de l'espectador, liderat per les actrius Mireia Illamola i Aina Rovira, que neix amb la voluntat d'apropar el teatre a tothom. Així, s'han programat 5 accions per tal que els espectadors puguin veure i viure el que passa abans, durant i després dels espectacles i així "deixar veure què hi ha darrere la quarta paret".Les accions, que són gratuïtes, tindran diversos formats: col·loquis al final de la funció (com el que es farà aquest dissabte en acabar Verdaguer, ombres i maduixes); un taller de creació i manipulació de marionetes; un taller d'escriptura; o una visita a les 'tripes' del teatre per conèixer tots els racons i el seu funcionament, compartint la sessió amb els responsables de la programació.