Dolors Collell plega del govern de Manlleu per l'actitud del PSC amb l'1-O

Àlex Garrido i Dolors Collell, en el pacte del 2015 Foto: Adrià Costa

"No compartim la posició política i el silenci del PSC davant la repressió exercida contra el poble de Catalunya", deia Dolors Collell aquest dimarts al vespre després del ple municipal de Manlleu. Per aquest motiu, la regidora de MES Manlleu (Moviment d'Esquerres) ha decidit abandonar l'equip de govern, format per ERC i el PSC. "No podem restar immòbils" davant dels fets que han ocorregut aquestes darreres setmanes.Collell va atribuir aquest pas únicament a un "posicionament polític". Les divergències entre PSC i MES (que són una escissió dels socialistes) respecte els "temes nacionals" són clares i les posicions "estan allunyades". "Tot i l'entrada del PSC [al govern], ens vam engrescar igualment", recordava Collell, mentre afegia que aquesta "discrepància agafa una dimensió diferent" amb els darrers esdeveniments.Respecte a la posició que adoptaran, Collell va refermar que tindran "una posició constructiva" i va mostrar la seva voluntat de "complir amb el que ens vam comprometre" a l'inici del mandat. "Seguirem treballant en els projectes propis, com el PEC" però "ara ha pesat més aquesta altra qüestió", va confessar.D'altra banda, Collell va traslladar el "suport, solidaritat i lleialtat" a l'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, "en qualsevol conseqüència que es derivi de les citacions judicials fetes als alcaldes compromesos amb l'1-O".Dolors Collell era l'única regidora del grup que va signar un pacte amb el govern d'Esquerra amb Àlex Garrido el passat juny del 2015 . Després de dos anys, aquesta sortida no fa perdre la majoria al govern de Garrido que actualment compta amb el suport del PSC i de la regidora no adscrita Maite Gallifa. Es mantindrà la majoria absoluta amb 11 regidors. Esquerra i MES van iniciar la legislatura en minoria, amb Dolors Collell com a segona tinent d'alcalde.