Els veïns de Vista Alegre es tornen a mobilitzar per reclamar la passera

Els veïns de Vista Alegre s'han manifestat per reclamar una passera que eviti l'aïllament del barri durant les obres del pont de Can Molas. Foto: Adrià Costa

Els veïns que han participat a la manifestació, a la plaça Fra Bernadí. Foto: Adrià Costa

Una vuitantena de veïns del barri de Vista Alegre es van tornar a mobilitzar aquest dimarts per reclamar una passera durant les obres d'ampliació del pont de Can Molas . La manifestació va passar per aquest pont, el carrer del Pont i el carrer Sant Jordi per acabar a la plaça Fra Bernadí.Un cop allà, una representació de la mobilització (una vintena de veïns) va portar la protesta al ple municipal. L'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, va donar la paraula a Jaume Caralt, president de l'Associació de Veïns del barri de Vista Alegre. Caralt va anunciar més mobilitzacions si no els ofereixen una solució.

Una representació dels veïns han portat la protesta al ple municipal. Foto: Adrià Costa