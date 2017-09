​Estafen 3.200 euros a un home de 80 anys a Vic amb el mètode del retrovisor

L'estafa del retrovisor ha arribat a Vic. El passat dijous al matí (31 d'agost), un home de 80 anys circulava per la Ronda Camprodon i va sentir un cop mentre conduïa, però no li va donar importància. Quan estava aparcant, se li va acostar un segon vehicle amb dos ocupants que li van dir que els havia xafat el retrovisor.



El cotxe "accidentat" va aparcar més avall i un dels ocupants va baixar del cotxe. L'estafador li va explicar que el retrovisor era electrònic i era molt car. Per comprovar-ho, van trucar "l'asseguradora" (que se sospita que parlava amb el segon ocupant) i aquesta li diu que per anar més ràpid, li pagui amb diners i l'entitat ja s'encarregarà de fer-li la transferència. L'home se'n va anar a treure els diners i els hi va donar 3.200 euros. Actualment els Mossos estan investigant qui són els infractors.



No és el primer cas



Segons els Mossos, l'estafa del retrovisor consisteix en el fet que infractors provoquen una topada de forma intencionada contra un vehicle ocupat per una persona d'edat avançada i l'enganyen perquè els avanci el cost de la reparació. La quantitat per la reparació acostuma a rondar entre els 1.200 i 1.500 euros, però en aquest cas n'hi van demanar 3.200 euros.



El cos policial explica que fins ara s'havien donat casos al Bages i Solsonès, tot i que lleugerament diferents. Anteriorment es feien passar per estrangers i amb moltes presses argumentaven que anaven amb un cotxe de lloguer i havien de marxar de forma immediata al seu país d'origen. Aquest cop eren catalans, amb un "retrovisor molt car".



Els Mossos recomanen estar alerta i no cedir a pagaments en efectiu a persones desconegudes; iniciar els tràmits habituals a través de la companyia asseguradora; i si hi ha insistència o inseguretat trucar el telèfon d'emergències 112 i activar els serveis policials.