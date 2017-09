L’alcalde de Prats de Lluçanès, Isaac Peraire, forma part de la llista dels 100 alcaldes més influents a Internet de l’estat espanyol. Aquest rànquing l’ha fet l’empresa Postanalytics , una consultora que ofereix serveis a l'entorn d'Internet sobre consultoria, investigació i anàlisi, i que ha analitzat la influència a la xarxa de diferents batlles, per fer-ne un rànquing amb els 100 més destacats dels últims dies.Concretament, Peraire ocupa la millor posició d’alcaldes catalans i se situa en el lloc número 4. En aquesta llista també hi figura l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, un número per sota l’alcalde de Prats; i l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, en el número 17.