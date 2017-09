Vic remodela la plaça de la Noguera

Des d’aquest dissabte Vic compta amb un nou espai de trobada i dinamització a la ciutat: la plaça de la Noguera, ubicada entre el Passeig de la Generalitat i el carrer del Bisbe Strauch. La remodelació de l’espai, que ha estat possible gràcies a la cessió temporal d’aquest solar urbà per part dels seus propietaris mentre no s’hi construeixin habitatges, permetrà al veïnat gaudir d’un nou punt de trobada per a petits i grans.Tal com explica l’ Ajuntamnet de Vic , l’alcaldessa Anna Erra, va voler agrair aquest gest als propietaris del solar urbà en l’acte d’inauguració, fent-ho extensiu també al regidor de barri, Benjamí Dòniga, per la seva tasca de proximitat i el regidor de Vic per a tots, Arnau Martí, per l’acord que ha permès tirar-ho endavant. Erra es va mostrat satisfeta per treballar conjuntament per potenciar una ciutat per a les persones en un dels barris més poblats de la ciutat on hi faltaven espais buits com l’inaugurat, “amb la voluntat que es converteixi en un punt de trobada no només del barri sinó de tota la ciutat”.Per la seva banda, la presidenta de l’Associació de Veïns del barri del Remei, Carme Vilaregut, va destacar el paper de “cohesió social del barri” que pot fer el nou espai -mentre duri la cessió-, ja que permetrà concentrar els més menuts en els diversos l’àrea de jocs i sorrera que s’hi ha ubicat; concentrar la gent més gran per poder-hi fer tertúlia i jugar a les pistes; i a un públic més familiar en les activitats de dinamització que es portin a terme en el nou entarimat, com ja va passar en l’últim ArtDePas que es va clausurar l’últim cap de setmana d’agost.La inauguració va comptar amb l’actuació dels gegants del Remei, amb els grallers i gegants del carrer de la Riera, i un pilar dels Sagals d’Osona. Tot seguit, l’alcaldessa també va inaugurar el nou local de l’Associació de Veïns, un pont entre l’Ajuntament i el veïnat, que permet conèixer millor les seves necessitats i millorar el dia a dia en un dels barris més poblats de la ciutat.