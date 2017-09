El 33è Torneig BBVA de Bàsquet, a punt d'aterrar a Sant Julià de Vilatorta

Aquest divendres, 8 de setembre, comença el torneig de pre-temporada de bàsquet més gran d'Europa. En la 33a edició del Torneig BBVA de Bàsquet amb seu central a Sant Julià de Vilatorta, hi participaran un total de 205 equips, repartits en 28 pistes de 16 poblacions de 4 comarques. Els equips van des de pre-mini a veterans, federats i amateurs, masculins i femenins.La novetat més destacada d'enguany, són els quatre partits de bàsquet d'elit que es disputaran. Dona el tret de sortida la semifinal de la Lliga Catalana entre el Divina Seguros Joventut i el MoraBanc Andorra al Pavelló Municipal de Sant Julià de Vilatorta. El partit és a les 8 del vespre. En el quadre de partits amb equips ACB, l'UCAM Múrcia jugarà 2 partits amistosos. Un el dissabte a les 7 del vespre contra l'ICL Manresa i el diumenge a les 6 de la tarda contra el Divina Seguros Joventut. El diumenge a dos quarts d'1 del migdia es jugarà la Super-copa de Catalunya de Bàsquet adaptat, en cadira de rodes, entre el CEM L'Hospitalet i l'UNES FC Barcelona.Els 3 partits dels equips ACB tindran entrada gratuïta per tothom que porti 3 kg d'aliments per Càritas/Banc del Aliments. Segons aquestes entitats, els aliments més necessaris són oli, llet i patates. La majoria de partits i activitats que es facin al Pavelló de Sant Julià seran emesos per Streaming al web del torneig.I com cada any, hi haurà una sèrie d'activitats de lleure gratuïtes, com inflables, jocs infantils, globus aerostàtic captiu, karaoke, carrilets enllaçant les pistes de Sant Julià, xocolatada popular, etc. Com cada any, no faltarà la final del Concurs de Triples i l'espectacular Concurs d'Esmaixades en la nit de dissabte. Dissabte a dos quarts d'1 tindrà lloc el Clínic per Entrenadors, impartit per Pedro Martínez, campió de lliga la passada temporada amb el València Basket, amb el tema: "Exercicis per a la millora de la defensa individual".Durant el mes d'agost, ja s'han jugat 6 partits amb universitat americanes NCAA, contra combinat catalans i equips francesos. Aquest dimecres i dijous, es disputaran els trofeus Dídac Herrero, júnior masculí preferent, i Albert Tobal, cadet masculí preferent.

