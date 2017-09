Guia per a visitants: allò que no et pots perdre de les Festes del Tura 2017

La sortida de la faràndula des de l'Hospici indica l'inici de la Festa Major Foto: Martí Albesa

Les Festes oferiran una cinquantena de concerts repartits en quatre nits Foto: Martí Albesa

La Turinada és un dels actes estrella de les Festes Foto: Martí Albesa

L'Encierro de Marrans, és un dels actes familiars més participatius . Foto: Martí Albesa

La norantada s'ha convertit en un clàssic de les Festes del Tura. Foto: Martí Albesa

Aquest proper dimecres 6 de setembre i fins al diumenge 10, Olot tornarà a engalanar els carres de la ciutat d’emocions, música i festa. Un total de 150 actes repartits en cinc dies i quatre nits formen el programa de la Festa Major 2017. Milers de persones es passejaran durant dia i nit pel centre de la capital garrotxina, cor de la celebració, en propostes gratuïtes i per a tota la família. Però quins són aquells actes més rellevants i que qualsevol olotí no permetria que et perdessis?Les Festes del Tura comencen com acaben, amb la faràndula. La figura del cap de Lligamosques és el responsable de picar la porta de l’Hospici per despertar tota la faràndula de la ciutat i donar el tret de sortida a la Festa Major. Amb una cercavila (dimecres 17:45h) liderada pels Gegants, nans i cavallets d’Olot, els carrers es comencen a omplir fins al ball de les espelmes (diumenge 21:45h) que tancarà la celebració a la plaça major amb la llum tènue que ofereixen els centenars de persones amb una espelma a la mà. Entremig, hi ha dues ocasions més per veure la faràndula actuar a plaça: són el divendres 8, dia de la patrona, i el diumenge 10 a les dotze del migdia.Al centre de la ciutat, en espais diferents i gratuïts. Així són els concerts de les Festes del Tura que cada any busquen satisfer a tot tipus de públic. En aquesta edició es podrà gaudir, entre altres, de Doctor Prats i Roba Estesa, que actuaran divendres 8; també de Ramon Mirabet i la Iaia, el dissabte 9; Imperial State Electric i Gertrudis el dijous 7; i Xucu-Pà, Hora de Joglar i Ebri Knight durant la primera nit de dimecres. En resum, són 50 concerts en quatres escenaris diferents i durant quatre nits que es faran curtes.Es tracta de l’acte de nit que concentra més públic, sobretot jove, de tota la Festa Major. Tambors, aigua i festa. Els tres elements s’uneixen en un recorregut pel centre de la ciutat on els participants són mullats pels veïns des dels seus balcons. Tot plegat comença, com a novetat aquest any, amb el Ball de l’Hora: un carrer estret, música i molta gent. L’acte, acostumat a celebrar-se després de la Turinada, enguany en serà l’escalfament. Com diu el nom, dura una hora i es repassen les cançons que han marcat els últims 365 dies. Per acabar amb tot plegat, la plaça del Mig, punt final de la Turinada, s’omple de gom a gom per celebrar la Festa del Barret (2h), on, com diu el nom, ningú es queda amb el cap descobert.Per a molts pot sonar estrany, però encara és més curiós veure-ho. Efectivament es tracta d’un recorregut amb marrans, mascles de les ovelles, pel centre de la ciutat al més pur estil pamplonès. Però no es tracta d’uns animals com tots coneixem: porten dues rodes, són icones i els empeny un mosso. Tot i així, no hi falten mocadors al coll, papers de diari a la mà i el càntic abans de començar l’encierro. Es tracta d’un acte dirigit al públic més infantil i al qual centenars de famílies participen corrent amb els de casa. Tens dues ocasions per gaudir-ho: divendres 8 i dissabte 9 a les 20h davant l’església de Sant Esteve. Val més que vagis ben calçat si no vols acabar entre banyes d’algun dels marrans.Diuen que la nit és jove, i la Norantada ho demostra. El Firal s’omple d’aquells èxits i cançons que tant ens van fer moure quan érem joves. Es tracta en un viatge en el temps de més de tres hores que repassa els artistes i temes que van marcar la dècada dels noranta. Tot plegat acompanyat de còctels de xíndria per refrescar una nit nostàlgica.

