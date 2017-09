Pilarín Bayés és la persona homenatjada d'enguany per la Marxa dels Vigatans . La Comissió 11 de Setembre i Òmnium Osona volen reconèixer el compromís cívic i cultural de la ninotaire per la seva tasca i trajectòria en pro de la cultura, la llengua, el país i la cohesió social.Com cada any, el Temple Romà acollirà l'acte, que arriba a la 15a edició. A més de Bayés, hi assistiran el vicepresident d'Òmnium, Marc Sardà, i l'alcaldessa de Vic, Anna Erra.

