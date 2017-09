Alguns lectors i subscriptors d' El 9 nou han posat en marxa una recollida de signatures per demanar que no s'hi encarti més El Periódico . Sota el títol " No volem més El Periódico amb El 9 nou ", denuncien a través de change.org que el diari adjuntat demostra "una greu manca de qualitat periodística i d'ètica professional". A hores d'ara, han firmat la petició més de 700 persones.Les primeres crítiques van aparèixer amb la imatge de portada d'El Periódico, el dia després de l'atemptat del 17 agost a Barcelona. A més a més, aquestes darreres setmanes, amb la campanya política que ha portat a terme el diari utilitzant l'atac, les crítiques s'han disparat.L'empresa editora d'El 9 nou (Prosa) ja va emetre un comunicat el passat 25 d'agost en el qual va desvincular la línia editorial d'ambdós diaris, remarcant que es tractava d'un acord de col·laboració, com ha tingut amb altres productes com Presència, El 9 Esportiu o El Punt Avui.En aquest sentit, el bisetmanal explica que hi ha subscriptors que volen seguir rebent El Periódico, com fins ara, i n'hi ha que no. Per això, dona l'opció per a tots aquells subscriptors que no el vulguin rebre encartat: que es posin en contacte amb el departament de subscripcions. El periòdic apunta que "avaluarà quina és l'oferta més apropiada per complementar els continguts".