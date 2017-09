Més d'un centenar de persones en un col·loqui amb Carles Mundó a Centelles

Més de cent persones van seguir atentament el passat divendres dia 1 de setembre, a Centelles, el col·loqui amb el conseller de Justícia de la Generalitat, Carles Mundó. L'acte estava organitzat per la secció local d'ERC tot coincidint amb la festa major del poble.



Mundó, a peu dret i en un to informal, va fer un repàs de com s’ha arribat a la situació política actual i dels forts atacs del govern espanyol perquè el referèndum no es pugui portar a terme. El gurbetà creu que per damunt de tot hi ha "la dignitat de totes les persones". "Potser ara hi podem veure totes les pegues del món, però justament ara no ens hem de desanimar, a un mes vista de l'1 d'octubre i una setmana de la diada que es preveu històrica".



"Des de Madrid, -va continuar- volen guanyar des dels despatxos a les clavegueres de l'estat passant per la Justícia; el seu noi dels encàrrecs és el Tribunal Constitucional". Pel conseller tot i les amenaces, "estem aquí dempeus sense oblidar que al costat de la por hi ha els arguments raonables". I tot i els mals auguris del govern central en tot aquest procés "Catalunya està exportant un 64% i darrerament el total de la inversió extranjera ha estat superior als cinc mil milions d'euros". Es per això que va insistir en oblidar el desànim i defensar que "Catalunya només ens té a nosaltres".



A preguntes directes del públic present, Mundó va respondre, per exemple, el cas dels observadors internacionals "que hi seran i ho farem públic quan pertoqui per evitar amenaces i pressions per part del govern espanyol; es crearà una comissió de verificació per certificar les diferents casuístiques com per exemple que ningú haurà votat dues vegades o no haurà pogut votar". Pel gurbetà "al final el govern de bona gana o per força s'haurà de seure a negociar".



El conseller de Justícia, en el mateix to proper, amable i tranquil va seguir dient que "les coses són impossibles fins que passen, i és per això que el poble i el Parlament han d'anar de costat i no un davant i l'altre al darrere". Finalment va fer un símil de la famosa frase del vigatà Joan Coma de la CUP de trencar els ous parlant de "la paella, el mànec de la paella, els ous, la truita, l'oli bullent i que si el mànec de la paella està massa calent o algú l'escalfa en excés, es cremarà segur".