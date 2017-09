Un centenar de persones se solidaritzen amb els treballadors de les càrnies d'Aragó

Ja som un centenar de persones al costat de Le Porc Gourmet (c. Tramuntana), a Sta. Eugènia de Berga! pic.twitter.com/Q1ON4cflCU — Càrnies en lluita (@CarniesEnLluita) 2 de setembre de 2017

Un centenar de persones es van concentrar aquest dissabte a la nit al costat de l'escorxador Le Porc Gourmet , a Santa Eugènia de Berga, per solidaritzar-se amb els treballadors d'altres empreses d'Aragó. Concretament amb els de Saragossa, Zuera i Santa Eugènia, on hi opera la cooperativa TAIC (Trabajadores Asociados de la Industria Cárnica) La plataforma Càrnies en Lluita denuncia que els empleats de les cooperatives càrnies pateixen assetjaments a causa de la seva lluita per reclamar millores en els seus drets laborals. Precisament, assenyalen que després de l'assemblea del 5 d'agost a Saragossa, hi va haver acomiadaments i amenaces als que hi van participar.