El PDECat de la Catalunya Central debat a Berga sobre el futur del partit i del país

Assemblea del PDECat de la Catalunya Central a Berga. Foto: PDECat

El Partit Demòcrata de Catalunya a la Catalunya Central va realitzar, aquest divendres, la seva primera assemblea, amb prop d’uns 150 associats que van aprovar el reglament de funcionament dels propers anys i van discutir la feina feta durant aquests últims 11 mesos amb el berguedà David Font al capdavant. Una reunió que també va servir per traçar l’estratègia a seguir en els propers mesos, quan es preveuen moments determinants en el futur de Catalunya.Segons han informat, l’anàlisi d’implantació del partit al territori és positiu, amb gairebé 1.200 associats, 38 agrupacions locals constituïdes i una forta presència institucional, amb 52 alcaldies i vuit governs en coalició. No obstant això, han recordat, en els propers mesos encara es gira feina, com ara la celebració del referèndfum de l’1 d’octubre i que, tant Marta Pascal com David Bonvehí, assistents a l’assemblea i posterior sopar, van voler remarcar.“Vénen unes setmanes claus en tot allò vinculat amb el referèndum, i el Partit Demòcrata serà el garant que tot es faci i es faci bé”, va afirmar Bonvehí. Així mateix, Pascal va manifestar la seva convicció amb la victòria: “El guanyarem si hi som tots, perquè tenim clar què anem a fer”.A partir de llavors, van concloure, començarà un altre dels “grans reptes” del partit, que serà intensificar la presència territorial en municipis, fer créixer el nombre d’associats i posar en valor la feina feta a nivell institucional, ja sigui als governs locals, comarcals o en l’oposició. De moment, però, el PDECat a la Catalunya Central ha acordat iniciar una campanya pel referèndum amb actes arreu del territori, que se sumaran als actes de la campanya unitària.