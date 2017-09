El rectorat de la UVic-UCC es trasllada a Casa Convalescència

Aquest setembre ha acabat la tercera fase, que ha tingut un cost de 800.000 euros per a la Universitat i la restauració de 1.800 metres quadrats Foto: UVic-UCC

Des d’aquest setembre, el Rectorat de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ) i la Fundació Universitària Balmes (FUB) ja es troben situats a l'edifici de Casa Convalescència situat al carrer Doctor Eduard Junyent número 1 de Vic. Es tracta d’un trasllat anunciat i que segons el director general de la FUB, Joan Turró, "suposa la consolidació de l'aposta de la Universitat de construir un campus-ciutat situant els seus màxims òrgans de decisió i de representació al centre de Vic".Aquest canvi d'ubicació es va començar a gestar fa sis anys quan l'Ajuntament de Vic va iniciar l'adequació d'aquest edifici de 3.850 metres quadrats per tal de convertir-lo, entre altres, en un espai universitari. L'alcaldessa i presidenta del Patronat de la FUB, Anna Erra, reafirma l'aposta pel model de campus-ciutat, “seguim treballant en la dinamització de diverses àrees de la ciutat com passa amb el conjunt de Can Baumann, que acollirà la Facultat de Medicina a finals de setembre, i que estem convençuts que suposarà un nou pol d'atracció i un motor econòmic per a la ciutat".Des de llavors s'han dut a terme tres fases d'obres i treballs de restauració a la Casa de Convalescència que han culminat aquest setembre amb el trasllat a aquest edifici dels òrgans de govern de la Universitat.La tercera fase, que és la que acaba aquest mes de setembre, ha tingut un cost de 800.000 euros per a la Universitat i la restauració de 1.800 metres quadrats. Amb aquesta actuació, s'ha habilitat l'edifici complet, ja que fins ara només s'utilitzava la meitat de la infraestructura. A la planta 0 s'hi troben les oficines dels serveis de Carreres Professionals i el Centre Internacional de Formació Contínua. També es troben a l'edifici l'Oficina de Transferència i Recerca i l'Àrea de Comunicació. L'objectiu, tal com explica Turró, ha estat traslladar “al centre de la ciutat aquelles àrees que tenen més lligam amb els àmbits socials i empresarials”. A la planta 0 s'hi mantindran els serveis de Creacció, l'agència d'emprenedoria, innovació i coneixement, i els seus espais de coworking.A la planta 1 hi ha els espais destinats a Rectorat, amb els despatxos de tots els vicerectors, gerència, secretaries i el rector. A la segona planta, s’hi han ubicat els despatxos de Secretaria general, Direcció general de la FUB i de Presidència del Patronat de la Fundació. També s'hi ha situat una àmplia sala de reunions per celebrar-hi les trobades dels màxims òrgans de govern de la Universitat o contactes amb els mitjans de comunicació. En tots aquests espais, la Universitat ha optat per un mobiliari totalment polivalent que permet racionalitzar els espais per donar-hi diferents usos i aprofitaments.Un cop acabat el trasllat definitiu de tots els serveis començarà la següent fase d'adequació de l'entorn de l'edifici. L'Ajuntament de Vic realitzarà els treballs de millora de la façana i la coberta de l'església de la Santa Creu, annexa a l'edifici de Casa Convalescència i posteriorment, la Universitat hi farà l'actuació per convertir-la en el Paranimf per als actes solemnes de la institució. Finalment, la darrera actuació d'aquest nou conjunt d'equipaments serà la connexió de la Sala gòtica de l'Hospital de la Santa Creu amb la Casa Convalescència per tal d'ubicar-hi espais polivalents com ara aules, sales de reunions, fons bibliogràfics o exposicions.L'antic Rectorat situat al carrer Miramarges s'ha convertit en la seu de l'Escola d'Idiomes, de l'Oficina de Suport a la Docència, i de diferents aules polivalents destinades a la innovació didàctica i al treball en equip. A l'antiga seu de la FUB, a la Masia de la Torre dels Frares, s'hi troben Eumo Editorial i l'Àrea de Qualitat. A més, i amb voluntat de facilitar les tasques educatives s’hi instal·len el laboratori infantil Teresa Buscart i el laboratori Montessori.Es tracta d'unes obres que se sumen a les que s'estan portant a terme a Can Baumann, a la carretera de Roda de Ter de Vic, per situar-hi la Facultat de Medicina a finals del mes de setembre, i que més endavant serà l'espai cientificotècnic de la Universitat. Al mateix temps, també es convocarà un concurs per escollir el despatx d'arquitectes que dissenyarà el futur Campus de Salut a la zona de l'Atlàntida.