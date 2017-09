Les inscripcions per les activitats i tallers dels Centres Cívics de Vic, a punt

Els Centres Cívics Vic (CCVIC) ha presentat el programa d'activitats i tallers per aquesta tardor. Per segon curs a la programació dels tallers s'hi afegeixen les propostes, amb activitats culturals i lúdiques com converses, sortides, experiències, actuacions inèdites o masterclass.Els tallers començaran el 25 de setembre i les inscripcions s'obriran el dimarts 12 de setembre a qualsevol centre CCVIC o al seu portal web . Totes les activitats són trimestrals i es realitzaran de dilluns a divendres. Els tallers seran de temàtiques diferents com salut, música, artesania, natura, cuina i teatre.Pel que fa a les propostes arrencaran el 5 d'octubre a Can Pau Raba amb la conversa entre Rosa Maria Calaf, Josep Comajoan i també comptaran amb la xerrada interactiva a càrrec de Màrius Serra.

