Salh El Karib: «Ens quedarem a Ripoll i tornarem a obrir el locutori»

Halima, dona de Salh El Karib, el dia de la detenció del seu marit Foto: Xevi Pujol

"A l'imam Es Satty el coneixia de vista. No és cert que jo li comprés bitllets i ho vull aclarir. Mai havia anat a la seva mesquita, anem a l'altra que hi ha a Ripoll"

Salh El Karib, propietari del locutori de Ripoll, ja és a casa després d'haver estat detingut per la seva presumpta vinculació amb els atemptats de Barcelona i Cambrils. A aquest veí de la capital ripollesa se'l va relacionar amb la cèl·lula gihadista per haver comprat bitllets d'avió a alguns dels terroristes implicats en els fets del 17 d'agost. Després d'una setmana declarant a l'Audiència Nacional i un cop el jutge ha considerat "plenament congruents" les seves explicacions -ja que feia aquesta pràctica amb molts dels seus clients que no tenien targeta de crèdit-, Salh El Karib va tornar dijous a la nit a casa seva. Al costat de la seva dona Halima, ja més tranquil al menjador de casa seva, concedeix aquesta entrevista en exclusiva aper reiterar que no té "res a veure" amb els atemptats.El Karib no parla català amb gaire fluïdesa i, ajudat per la Halima a l'hora d'explicar-se, destaca que se sent també "víctima" del que va passar. Ella lamenta que el seu home hagi hagut d'estar "tots aquests dies amb la policia". Tot i així, i malgrat el tràngol i el cansament, la parella està satisfeta que finalment "hagi sortit la veritat". Un i altre condemnen els atacs dient que "els sap molt greu" tot el que ha passat i que estan "en contra del terrorisme"."Em dol pels meus clients i per tota la gent que em coneix de la zona" diu El Karib. "Prometo que no tinc res a veure amb els atacs i em fa mal perquè han embrutat la nostra religió", apunta. El propietari del locutori, que no ha pogut dormir des que va arribar a Ripoll, està trist i sent "molta vergonya".El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu va deixar ahir en llibertat provisional El Karib després de prorrogar 72 hores la detenció i constatar que no hi havia cap relació entre ell i els germans Moussa i Driss Oukabir que no fos la venda de bitllets d'avió o l'enviament de diners. El Karib explica que, en la seva feina al locutori, compra bitllets d'avió "a qualsevol client que ho demani" a canvi d'una comissió, i això és el que va fer en el cas dels dos germans."És la feina. La gent ve i demana que compri els vols, ja que molts cops no tenen targeta". El dia de l'escorcoll la policia "va venir al locutori i va poder mirar tota la documentació, tots els discs durs, i van veure que no teníem relació amb cap d'ells".El Karib pateix per la imatge que els seus veïns puguin tenir ara d'ell després de l'aparició als mitjans. "Em fa mal que molta gent pensi ara que estic vinculat amb el terrorisme", diu l'home, ja que la seva foto ha aparegut a televisions i diaris al costat de la dels atacants a Barcelona i Cambrils. "De fet, quan vaig sortir de l'Audiència, jo no sabia res. Ni qui havia mort ni què havia passat. Res de res" confessa. A la seva dona li agradaria que "tothom qui l'ha tractat de terrorista, ara ho arregli".I ara què? El Karib assegura que pot tornar a obrir el seu locutori, situat al passeig Ragull de Ripoll, i que ho farà "tan aviat com sigui possible". "Primer havíem pensat marxar del poble, però finalment ens quedarem a Ripoll i tornarem a obrir el locutori", relata."Com que no tenim res contra ningú i la policia no ha trobat res en contra nostre. Per què hem de marxar? Aquest és el nostre poble i ens quedarem aquí" assegura El Karib, que té un fill petit. Halima creu que "a poc a poc tot es calmarà" i la gent veurà que el seu espòs "és una de les víctimes de tot això". Des del menjador de casa, Halima repeteix un i altre cop que estan en contra de tot acte terrorista.El Karib ha volgut aclarir que no té "cap relació" amb l'imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty, a qui s'assenyala com a cervell de la cèl·lula i inductor dels atemptats. Segons ell, només el coneixia "de vista". "Alguns mitjans han dit que he comprat vols per a l'imam, però no és cert i ho vull aclarir", explica l'amo del locutori. De fet, la parella assegura que no han anat "mai" a la mesquita on hi havia aquest imam i que ells preguen "a l'altra que hi ha a Ripoll".El Karib explica que ha estat ben tractat per la policia durant la seva detenció. "Ells fan la seva feina i ho entenc", diu. "I jo he intentat ajudar-los en tot el que he pogut durant la investigació, perquè sabia que no tenia res a amagar".També relata com va tornar amb autocar des de Madrid, un viatge que va haver de pagar-se de la seva butxaca. Va arribar cap a les onze de la nit a l'Estació del Nord de Barcelona, on es va trobar amb la família i van pujar amb cotxe fins a Ripoll, d'on no es pensa moure.