El Pantà de Sau s'omple de música, alimentació ecològica, reivindicació i economia sostenible al so del BioRitme

El BioRitme Festival ha arribat a la cinquena edició i sembla que ha trobat el seu lloc definitiu, en plena natura, al Pantà de Sau. Un dels organitzadors, Jordi Urpí, ha explicat que el festival proposa una trobada per a tots els públics al voltant de l’economia sostenible, la salut natural, l’alimentació ecològica, l’activisme social i la música emergent. Fins diumenge, l’entorn privilegiat que brinda el Pantà de Sau acollirà més d’una cinquantena de concerts d’estils molt diversos amb noms destacats com Ebri Knight, Green Valley, Boikot, Aspenkat, Cesk Freixas, Gemma Humet o The Sey Sisters. També es realitzen tallers i propostes de dia per a nens i adults com les xerrades de conscienciació, tallers de ioga o meditació i una vairada gastronomia. Segons Urpí, el Bioritme vol ser un festival “molt transversal” on grans i petits hi trobin el seu espai. L’organització espera una assistència de 4.000 persones.El pantà de Sau torna a ser l’epicentre de la música emergent, l’alimentació ecològica, les jornades reivindicatives i l’economia sostenible que proposa el BioRitme Festival i que des de fa tres edicions ha trobat el seu espai al recinte de Can Mateu i els Porxos, a Vilanova de Sau. Entre les novetats d’aquesta edició, des de l’organització, Jordi Urpí ha destacat la millora dels accessos al festival i l’ampliació de les zones d’acampada, cuina, dutxes i lavabos per poder acollir els 4.000 assistents que s’esperen. A més, també s’ha incrementat el nombre de papereres i s’ha millorat la circulació entre Vilanova de Sau, la zona d’aparcament per a vehicles i el recinte del BioRitme Festival.Urpí ha explicat que el BioRitme suposa una experiència per a tota la família i està obert a totes les edats. A banda de la programació específica destinada a la canalla enguany s’ha ofert a les famílies una nova zona d’acampada amb cuina i dutxes exclusives i el lloguer de tendes. De fet, per Urpí, combinar en un mateix festival els adolescents i les famílies “és més fàcil del que sembla si planteges cobrir certes necessitats que tenen les famílies”. Les necessitats horàries són diferents, ha destacat l’organitzador, i ha afegit que en cada edició es treballa perquè la distribució dels horaris “faciliti cada vegada més la convivència i sigui millor”.Pel que fa a l’assistència, “el festival no pot créixer més”, ha dit Jordi Urpí. De fet, segons l’organitzador, “l’espai és el que és, però a més, créixer, tampoc és el nostre objectiu”. Així doncs, l’objectiu és aconseguir “fer un festival que sigui el més còmode possible per acollir els 4.000 assistents que s’esperen”.Enguany, el BioRitme festival proposa una programació musical molt àmplia, amb diversitat d’espais i estils. En total hi ha cinc escenaris –BioTerra, BioVent, BioFoc, BioAigua i BioRitme- que acolliran 35 grups de música i 24 dj’s durant els quatre dies que dura el festival. Pel que fa a la seva filosofia, el BioRitme Festival aposta per propostes musicals i artístiques emergents, l’activisme social, la salut natural, l’alimentació ecològica, l’economia sostenible. Per Jordi Urpí, realitzar un festival en un dels entorns naturals més emblemàtics de Catalunya suposa una oportunitat única.D’aquesta manera, envoltats de boscos i muntanyes, l’aposta per l’alimentació saludable, l’activisme social o les teràpies naturals són un dels reclams del festival. De fet, l’oferta de menjar i beguda són 100% ecològics, s’han plantejat xerrades sobre persones refugiades, tallers per a petits i grans, ioga o meditació. A més, també hi ha una zona dedicada a la salut.D’altra banda, amb la col·laboració del col·lectiu LuSol, s’ha habilitat una zona perquè petits i grans puguin participar i provar les diferents disciplines del circ i malabars.La Geòrgia i la Júlia són dues joves que per primera vegada han decidit venir al BioRitme Festival. Diuen sentir-se atretes en primer lloc per la música, per veure grups com Green Valley o Mafalda, però després també pel lloc. “L’ambient que es respira aquí entre la natura no es respira en cap altre festival”, han apuntat. La Laura i la Sara són més crítiques amb la música, perquè enguany els grups no acaben de ser de la seva devoció, “però hem tornat perquè tenim molt bon record de l’any passat i ens ho vam passar molt bé amb els amics”.Pel Marc i el Jorge, dos joves de Vilassar de Mar, també és el seu primer BioRitme i han vingut atrets per la música, “però sobretot per l’ambient de pau i tranquil·litat i poder viure una experiència així”. Entre les activitats que tenen més èxit entre grans i petits, a banda de les activitats de circ, hi ha la possibilitat de poder fer una capbussada a l’emblemàtic Pantà de Sau.

