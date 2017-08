Una cinquantena de busos ja estan plens per anar a la manifestació de l'11-S

Una cinquantena de busos de la Regió 9 (Osona, Lluçanès i Ripollès) ja estan plens per anar a la manifestació de l'11-S. Segons dades de l' ANC Osona , la xifra és lleugerament més alta que el 2016, tot i reconèixer que molta gent va anar amb cotxe particular a Berga i Salt. Des de l'assemblea també remarquen que aquest cap de setmana passat, molts pobles van deixar de fer les parades en senyal de dol pels atemptats de Barcelona i Cambrils. Les inscripcions segueixen obertes i l'ANC Osona creu que aquesta setmana hi haurà més moviment. Osona, i sobretot Vic, és la zona que acostumen a sortir-ne més autobusos.L'assemblea la defineix com la mobilització "més transcendent de la història del país", sobretot pel referèndum de l'1-O. La sisena consecutiva des que l'any 2012 l'entitat es va posar en marxa amb l'objectiu d'aglutinar forces al voltant de l'independentisme. Aquesta vegada, l'escenari de la mobilització serà la cruïlla entre el Passeig de Gràcia i el carrer d'Aragó de Barcelona, i constarà de 48 trams. Els assistents dibuixaran un gran símbol + que, segons l'entitat, significa la voluntat de sumar en "positiu" en un país que va "a més".