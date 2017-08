Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes i Vilanova de Sau, sense llum per una avaria

Averia general de @Endesa a municipis osona. Vergonya de cia. Com trobem a faltar el sistema informacio de @mossos — Carles Baronet (@CarlesBaronet) 23 de agosto de 2017

Veïns de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes i Vilanova de Sau es van quedar sense llum durant una hora i mitja aquest dimecres, 23 d'agost, al migdia. Des de dos quarts d'1 del migdia fins a les 2, habitants d'aquests municipis no van poder utilitzar l'electricitat. En declaracions a, Endesa explica que es tracta d'una desconnexió d'una línia elèctrica de mitjana tensió que alimenta aquests municipis osonencs.La companyia elèctrica remarca que en condicions normals el servei s'hagués restablert en minuts, però la línia en qüestió estava afectada pel Pla Alfa de prevenció d'incendis. Això implica, doncs, que Endesa no pot reconnectar la línia de forma automàtica, sinó que s'hi ha de desplaçar expressament per verificar que tot està en orde i no hi ha cap risc d'incendi.Veïns dels municipis es queixaven per la poca informació que tenien sobre l'avaria elèctrica. Precisament l'alcalde de Folgueroles, Carles Baronet, ho feria a través de Twitter per no rebre cap notificació per part de l'Endesa.