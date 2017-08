Acord entre la UVic i la Cambra de Barcelona per oferir formació de postgraus

La Cambra de Barcelona col·laborarà amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya per primera vegada mitjançant una oferta de 2 postgraus universitaris. Els nous postgraus són Vendes nacionals i internacionals i Relacions laborals i gestió de persones amb acreditació de la UVic-UCC que començaran l’octubre del 2017. Amb aquest acord entre el món universitari i empresarial s’apropa la realitat de la petita i mitjana empresa (PIME) als estudiants.Segons informa la Cambra de Barcelona en una nota, els dos postgraus tenen un enfocament molt pràctic, adaptat a les necessitats empresarials i en concret a la PIME. Aquesta formació s’adreça a persones que ja estan integrades al món laboral o les que desitgen entrar-hi per millorar les seves competències professionals. Els cursos, que s'impartiran a les oficines centrals de la Cambra, acabaran el maig del 2018 i tindran 30 crèdits ECTS cada un, avalats per l'UVic-UCC.El curs de Vendes nacionals i internacionals neix per la necessitat de molts empresaris i professionals de millorar les seves habilitats comercials en un món global amb una gran competitivitat tant en el mercat intern com en l’extern. En canvi el de relacions laborals i gestió de persones té com a objectiu donar les eines necessàries per aconseguir millorar l'ambient laboral i augmentar la productivitat en empreses que no disposen d’un departament de recursos humans.