Osona encapçala el rànquing de menys incendis a la demarcació

La comarca d'Osona ha patit un incendi agrícola que va cremar 0,1 hectàrees (ha), el 15 d'agost al paratge del Pla de les Creus d'Olost. Osona juntament amb altres comarques com el Maresme (0,15 ha cremades) encapçalen el menor nombre de superfícies cremades per incendis agrícoles i forestals de la demarcació de Barcelona durant la primera quinzena d'agost.Segons informa la Diputació de Barcelona , durant aquesta primera quinzena d'agost s’han produït un total de 31 incendis de vegetació a la demarcació de Barcelona, que han cremat 376,88 ha. Aquestes xifres se situen per sobre de la mitjana dels darrers 14 anys per a aquesta mateixa quinzena, amb 355,3 ha cremades.La comarca més afectada és el Bages, on des de l'inici de la campanya d'estiu s'han cremat 544,5 ha en 15 incendis forestals i agrícoles, on part del terreny afectat ha estat degut a l’incendi del municipi d’Artés amb 363,08 ha cremades. A continuació venen l'Anoia, amb 68,2 ha i 17 incendis; el Vallès Occidental, amb 36,3 ha i 25 incendis, i el Maresme, amb 20 ha i 20 incendis.La Diputació de Barcelona va posar en marxa el passat mes de juny la campanya de vigilància contra els incendis forestals a la demarcació de Barcelona, aconsellant i informant d'accions preventives a un total de 46.742 persones i detectant 558 punts de risc en el conjunt dels 269 municipis de la demarcació de Barcelona que participen en la campanya.