Els Mossos abaten Younes Abouyaaqoub, l'autor de l'atemptat de Barcelona

19:40h La presència policial a Sant Sadurni d'Anoia està relacionada amb el dispositiu antiterrorista però NO hi ha cap incident obert — Mossos (@mossos) 21 d’agost de 2017

Younes Abouyaaqoub. Font: Mossos d'Esquadra

Els Mossos han abatut a Subirats (Alt Penedès) Younes Abouyaaqoub, considerat l'autor de l'atemptat de Barcelona en el qual va assassinar 14 persones i en va ferir 130 amb un atropellament massiu a la Rambla. Així ho ha confirmat els Mossos a través de Twitter. Abouyaaqoub ha estat abatut a les 16.16 hores segons ha pogut saberDuïa un pantaló vermellós, samarreta blau cel de màniga llarga i ulleres de sol i un fals cinturó d'explosius.Els cossos policials han confirmat també que el dispositiu policial continua. No obstant això, el portaveu de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, ha negat que hi hagi cap altre fugit, ni cap operatiu a la zona de Sant Sadurní d'Anoia, on la població havia alertat d'un home que havia baixat d'una furgoneta sospitosa, i ho ha atribuït a què la ciutadania "està molt sensible" i això obliga a la policia a fer moltes actuacions pels seus avisos.La crida a la ciutadania per trobar Abouyaaqoub ha estat efectiva. Ha estat precisament una veïna de la zona qui ha alertat els Mossos de la presència del presumpte atacant al municipi. Abans de ser abatut, Abouyaaqoub hauria cridat "Al·là és gran". En el dispositiu han participat agents del Grup Especial d'Intervenció dels Mossos i també agents de seguretat ciutadana de Vilafranca.Després d'un tiroteig, els Tedax s'han encarregat d'apropar-se al cos de l'abatut i identificar que, efectivament, era el jove de Ripoll considerat autor de l'atemptat de Barcelona. Les precaucions preses han estat màximes perquè podia portar adherit un cinturó d'explosius. Finalment, però, s'ha comprovat que el cinturó era fals, com els que duien altres membres de la cèl·lula terrorista.Després de recórrer per la Rambla 600 metres atropellant vianants amb la furgoneta el passat dijous, Abouyaaqoub va escapar a peu travessant el mercat de la Boqueria, tal i com mostren les imatges difoses pels Mossos. Vestit en aquell moment amb un polo de ratlles horitzontals blaves i blanques va travessar la ciutat fins a la Zona Universitària.És allà on va apunyalar el veí de Vilafranca del Penedès Pau Pérez per robar-li el ser Ford Focus blanc i intentar fugir. A la Diagonal va prémer l'accelerador per fer cas omís d'un control dels Mossos. El vehicle el va abandonar finalment a l'alçada de l'edifici Walden de Sant Just Desvern i és a partir d'aquell moment que se li havia perdut la pista. Fins aquest dilluns a la tarda, quan ha estat localitzat a Subirats.