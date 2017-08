L'imam de la mesquita de Ripoll és un dels morts d'Alcanar

Una de les habitacions del pis on vivia l'imam després del registre Foto: ACN

L'imam de la mesquita de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, és un dels morts identificats a Alcanar, segons ha informat el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. "Tenim indicis sòlids que ens fan pensar que l'imam és un dels cossos trobats a Alcanar", ha detallat Trapero, en una roda de premsa en la qual també s'ha conegut la identificació final de totes les víctimes . La policia ha trobat "parts del seu cos" i, a més, diversos testimonis l'han ubicat al lloc dels fets.A més, la policia també ha fet públic que el conductor de la furgoneta de la Rambla, Younes Abouyaaqoub, va assassinar d'una punyalada Pau Pérez , el propietari del cotxe que es va saltar un control policial a la Diagonal, per utilitzar el seu vehicle i fugir de Barcelona. La policia ha demanat col·laboració ciutadana per trobar l'atacant.Sobre l'imam, el major dels Mossos ha volgut insistir que mai va estar en una presó catalana. Es Satty sí que va complir condemna a un centre penitenciari a Castelló des de 2010 fins a 2014 per un delicte de tràfic de drogues. "No ens consta que hagi tingut cap comunicació amb cap reclús català des que va complir condemna", ha apuntat Trapero.La inspecció ocular a Alcanar posterior als atemptats va identificar més d'un centenar de bombones de butà, fet que va apuntar que els membres de la cèl·lula planejaven un altre atemptat de gran magnitud i utilitzant barreges explosives utilitzades pel DAESH. Trapero ha insistit que la nit de l'explosió els Mossos d'Esquadra "no van veure tantes bombones de butà" i que en cap cas eren 120, sinó "moltes menys". Sí que van veure acetona, el que els va fer pensar que es tractava d'un delicte de drogues.A la pregunta d'una periodista que ha volgut saber quina "lliçó" treien els Mossos d'aquesta actuació, Trapero ha demanat que no es "criminalitzi" als Mossos i ha defensat la seva tasca, recordant que el dia de l'actuació, els agents van posar èmfasi en assegurar-se que cap veí resultés ferit.