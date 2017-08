Multitudinària concentració de musulmans a Manlleu per condemnar els atemptats

EL jove llegint el manifest. Foto: Adrià Costa

La Comunitat Musulmana de Manlleu mostra el seu rebuig als atemptats de Barcelona i Cambrils. Foto: Adrià Costa

Més de 400 persones s'han aplegat aquest dilluns a les 12 del migdia a la mesquita de Manlleu per condemnar els atemptats de Barcelona i Cambrils amb un minut de silenci. Amb cartells d"Islam no és terrorisme" o "Sí a la convivència i a la solidaritat", adults, joves i infants s'han trobat en un acte organitzat per la Comunitat Musulmana de Manlleu. Un jove ha estat l'encarregat de llegir el manifest on traslladava un missatge de solidaritat a les víctimes dels fets ocorreguts a Catalunya."Per més que es facin dir musulmans el seu comportament criminal posa de manifest que estan fora de l'islam i no els reconeixem com a germans en la fe", deia l'escrit. Alhora també refermaven el seu compromís "per seguir treballant per la convivència, la pau i la cooperació entre les persones" sigui quines siguin la seves creences.Entre els assistents també hi havia la comunitat de Torelló i l'imam de la mesquita de Manlleu, que ha adreçat unes paraules després del minut de silenci. Abdelhafid ha remarcat que la seva religió és "de pau i transmet un missatge d'amor i esperança". En aquest sentit, doncs ha demanat "convivència" i que no hi hagi confusió entre musulmans i terroristes. "Que no ens posin posant-los així al mateix sac", ha sentenciat.Precisament, l'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, ha remarcat la importància de la presència de l'imam i la "presència massiva" en l'acte. Tot i així, també ha lamentat la falta de dones a l'acte de condemna. No n'hi havia cap encapçalant els cartells principals de condemna. Fins ara, Manlleu ha estat el municipi que ha fet la concentració més nombrosa a Osona. A Vic es van aplegar una trentena de persones davant de l'ajuntament.Garrido ho atribueix al Pla de Gestió a la Diversitat que s'executa des de l'Ajuntament fa temps. "Hi participem tots els partits polítics i representants de la comunitat musulmana, i tenim un diàleg freqüent". "Aquesta feina de formigueta que fa molts anys que es va començar a Manlleu dona els seus fruits i no hem d'abaixar la guàrdia", ha conclòs l'alcalde.