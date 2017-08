FOTOS de l'autor de l'atemptat a Barcelona fugint pel mercat de la Boqueria

Younes Abouyaaqoub, al mercat de la Boqueria. Foto: El País

Interior dóna per fet que Younes Abouyaaqoub, de 22 anys i en recerca i captura en aquests moments, era el conductor de la furgoneta que el passat dijous va assassinar 13 persones a la Rambla. Així ho ha assegurat el conseller d'Interior, Joaquim Forn, en una entrevista a Catalunya Ràdio Tant La Vanguardia com El País publiquen aquest dilluns unes imatges que demostrarien que el presumpte autor de l'atac va fugir a peu després de recórrer amb la furgoneta 600 metres. A l'alçada del Liceu, hauria sortit del vehicle, entrat al mercat de la Boqueria i creuat la ciutat fins a la Zona Universitària. Hauria aprofitat els moments de pànic i de confusió per barrejar-se entre la gent.A les imatges captades per unes càmeres de seguretat, es veu el conductor de la furgoneta fugint a peu pel mercat. Vesteix pantalons llargs foscos, sabatilles esportives i una samarreta de màniga curta amb ratlles.La seqüència dels fets continua. A l'espera de la roda de premsa que els Mossos i Interior oferiran aquest matí, la principal hipòtesi és que a la Zona Universitària Abouyaaqoub va apunyalar Pau Pérez per intentar fugir amb el seu cotxe, un Ford Focus blanc. Va ser aleshores quan es va saltar un control dels Mossos a la Diagonal i va avançar fins a Sant Just Desvern. A l'alçada de l'edifici Walden va abandonar el cotxe i a hores d'ara segueix en recerca i captura.Forn ha assegurat que és "important" que els Mossos tinguin accés directe a les agències d'intel·ligència internacionals i participin de l'intercanvi d'informació. Pel que fa a les mesures de seguretat que es prendran en els pròxims dies, el conseller ha insistit que "no hi ha cap discrepància" amb l'Ajuntament de Barcelona pel que fa a la conveniència de col·locar pilones de formigó en passos de gra afluència. Forn ha subratllat que no es poden posar de forma "indiscriminada" i que ja estan treballant en aquest anàlisi a partir de les recomanacions fetes per l'Estat.Els Mossos d'Esquadra han dut a terme la matinada d'aquest dilluns dos nous escorcolls a habitatges de Ripoll per trobar informació rellevant sobre els autors dels atemptats terroristes tant a Barcelona com a Cambrils (Tarragona).