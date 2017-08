Instal·len un desfibril·lador al cotxe dels vigilants municipals de Sant Julià de Vilatorta

El nou DEA pel vehicle pels vigilants municipals del poble Foto: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

L' Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha instal·lat un nou desfibril·lador extern automàtic (DEA) al cotxe dels vigilants municipals i el que ja tenien ha estat col·locat a la furgoneta de la brigada municipal. Amb el nou aparell, el govern local continua amb la seva aposta per tenir el poble cobert dels recursos preventius de salut, segons informa l'Ajuntament a la seva pàgina web. Aquests dos DEA s’afegeixen als altres quatre que hi ha repartits pel poble, on es localitzen a la plaça de l’Ajuntament, al pavelló, a la zona industrial i a Vilalleons.