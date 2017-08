Arran Vic «retoca» una pintada racista

La pintada apareguda a Vic Foto: Arran Vic

Després dels atemptats, s'han extès les mostres racistes arreu de Catalunya vinculant l'islamisme amb els atemptats succeïts a Barcelona i Cambrils. Una d'aquestes pintades s'ha fet a Vic a l'altura de l'Atlàntida, prop del riu Mèder. Arran Vic , tal com informa en un comunicat, no ha tardat a reaccionar i ho ha "corregit", canviant "moros fora" per "feixistes fora". La formació anima a tothom a fer el mateix si en veuen d'altres pel territori.