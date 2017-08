L'imam Es Satty va radicalitzar la cèl·lula de Ripoll fora de la mesquita

Manifestatnts de la comunitat musulmana de Ripoll amb el lema «no en el meu nom» . Foto: ACN

Una de les habitacions del pis on vivia l'imam després del registre. Foto: ACN

Agents dels Mossos d'Esquadra, durant el registre de matinada a casa d'Es Satty. Foto: Xevi Pujol

L'imam de Ripoll, que segons fonts properes a la investigació és d'orientació salafista radical i que tindria un paper clau en els atemptats de Barcelona i Cambrils, és també qui hauria radicalitzat els joves, que mai abans havien donat signes de radicalitat, fora de la mesquita, segons que han explicat afonts properes als atacants. Als cossos policials que operen a Ripoll tampoc els constava cap mena de sospita sobre l'imam de la mesquita, fet que tindria a veure amb que la tasca de captació l'hagués duta a terme al marge de la comunitat.Abdelbaki Es Satty, de qui encara s'esbrina si és un dels dos morts a l'explosió d'Alcanar, va arribar al poble fa gairebé dos anys. Segons aquestes mateixes fonts properes a la comunitat musulmana de Ripoll, l'imam pretenia marxar al Marroc aquest estiu. Prèviament havia demanat un període de "vacances" que se li va denegar, ja que també havia sol·licitat als administradors de la comunitat islàmica que se li paguessin aquestes vacances per avançat, la qual cosa va suposar que deixés les seves funcions com imam de la capital de comarca al mes de juny.Tot i així, existeix confusió en saber perquè es va rescindir el contracte amb Es Satty. Segons fonts consultades per La Vanguardia, la direcció de la mesquita de Ripoll no veia clara la proposta que havia fet Es Satty de "donar classes" als joves, ja que ja aleshores van sospitar "que volia anar més enllà d'ensenyar àrab".La comunitat musulmana ja apuntava durant la concentració del passat dissabte a Ripoll que l'arribada d'Es Satty és la que hauria desencadenat la radicalització dels joves. En aquest sentit, fonts properes als atacants han explicat aque l'imam "es reunia amb ells per separat fora de la mesquita".Per altra banda, veïns de Sant Joan de les Abadesses -municipi veí de Ripoll- ha explicat a aquest mitjà que l'imam visitava la població regularment per controlar el comportament, sobretot, de les dones de la comunitat musulmana.La família i els amics del fugitiu, Younes Abouyaaquob, es referien també durant la concentració a la figura de l'imam com la causa del canvi dels joves. Una amiga de la família, Hanane Kharohouch, assegurava que els havien "menjat el coco".Tot i això, el company de pis de l'imam, qui no va voler identificar-se, assegura que no havia notat en ell cap conducta estranya. Les darreres notícies que va tenir d'Es Satty van ser aquest darrer dimarts quan li va explicar que marxava al Marroc on hi tenia dona i dos fills. Segons explica La Vanguardia , l'alcalde de Vilvoorde - una ciutat belga situada a la regió Flamenca i coneguda com la "ciutat dels gihadistes"- Hans Bonte, assegura que Es Satty havia residit al municipi durant 2016. Bonte ha declarat a VRT News, l'organització de ràdio i televisió flamenca, que l'antic imam de Ripoll havia residit a la ciutat durant els primers tres mesos de l'any passat.L'alcalde de Vilvoorde assegura que Es Satty va arribar al municipi amb l'objectiu d'aconseguir feina com imam, però sense domicili ni permís de residència.Ripoll ha viscut un nou registre durant aquest diumenge , en aquest cas per la tarda a la mesquita Annour, a la que havia exercit Es Satty. Aquest no era, però, el primer centre de la població on hi havia exercit com a imam, ja que anteriorment havia desenvolupat aquesta funció al centre El Fath, que està tancat des del passat divendres.Es Satty no tenia, però, antencedents per gihadisme. Sí va complir quatre anys de presó a Castelló per tràfic d'haixix. Va ser condemnat el 2010 i posat en llibertat el 2014. Segons informacions d'El País també se'l podria vincular amb alguns dels terroristes detinguts després de l'atemptat de l'11-M a Madrid.El president de la comunitat musulmana de la vila, Ali Yassine, assegura que "no hauria vingut mai" a Ripoll si se'ls hagués advertit dels antecedents penals d'Abdelbaki es Satty. Així mateix, ha confirmat que ara "vigilaran més que mai" al contractar els imams de la mesquita.