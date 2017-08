Sant Hipòlit de Voltregà homenatja Pepita Codina, víctima de l'atemptat a Barcelona

La bandera del municipi i el rètol dedicat a tots els afectats pels atemptats a Barcelona i Cambrils Foto: Cedida

Pepita Codina, veïna de Sant Hipòlit de Voltregà, és una de les catorze víctimes de l' atemptat de la Rambla de Barcelona . El seu municipi ha fet un espai en homenatge a l’única víctima osonenca dels atemptats. Ubicat a la plaça de la Vila de Sant Hipòlit, si pot veure la bandera del municipi i un cartell que hi diu: “En memòria a la Pepita Codina i a tots els afectats pels atemptats de Barcelona i Cambrils. A Sant Hipòlit no tenim por”. L’espai s’està omplint de flors i espelmes en record a Codina.En l'atac terrorista també va resultar ferida la filla de Codina amb diferents traumatismes. Actualment, però, està fora de perill i continua ingressada. Precisament és sòcia de la cafeteria i hamburgueseria Beive de Manlleu. No van trobar Pepita Codina des del moment de l'atac terrorista i es temia el que finalment es va confirmar aquest divendres: que era una de les víctimes