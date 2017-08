Vic, entre els objectius de les tres furgonetes llogades pels terroristes

Catorze morts i més d'un centenar de ferits, almenys 17 en estat crític, és el balanç dels atacs que una cèl·lula terrorista conformada per una dotzena de persones van perpetrar aquest dijous a la Rambla de Barcelona i a Cambrils. D'aquests 12, només de Younes Abouyaaqoub se segueix sense conèixer la seva localització . La resta, o han estat detinguts o han mort.

Però aquest grup, amb centres neuràlgics a Ripoll, d'on eren provinents la majoria , i Alcanar, on havien ocupat un xalet per crear els explosius , tenia uns objectius més mortífers . Entre les informacions que van apareixent als mitjans de comunicació sobre els seus objectius reals, una d'elles apunta a tres objectius a diversos punts de la geografia catalana. A banda de Barcelona i Cambrils, també hi apareix Vic.Així, segons informa La Vanguardia de fonts policials, les tres furgonetes que van llogar els terroristes havien de ser farcides d'explosius casolans i de bombones de butà i acabar explosionant totes a Barcelona o, una a la Rambla, una a Cambrils i la darrera a la capital d'Osona. La informació també recull que la tercera de les furgonetes va ser trobada en un voral de l'AP-7 a l'altura de Cambrils.