La Diputació de Barcelona dona suport tècnic al projecte bibliotecari de Sant Julià de Vilatorta

La Diputació de Barcelona ha obert un concurs per la redacció del projecte arquitectònic de la biblioteca municipal de Sant Julià de Vilatorta per seleccionar l'equip d'arquitectes que redactaran el projecte. El termini per a la presentació de propostes finalitza el pròxim 22 de setembre i la contractació de la redacció del projecte té un import de 61.983,47 euros.Sant Julià de Vilatorta disposa de 3.113 habitants i com que e l Mapa de Lectura Pública de Catalunya estableix la possibilitat de crear biblioteques filials en els municipis d’entre 3.000 i 5.000 habitants, el municipi rep actualment servei bibliotecari a través del Bibliobús Guilleries amb una freqüència setmanal. A causa de la bona acollida del servei, l’ Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha decidit fer un pas més enllà i crear una biblioteca municipal, que s'ubicarà a l'edifici Arca de Noè.La Diputació de Barcelona gestiona el procediment de licitació amb més d’un criteri d’adjudicació, valorant la proposta arquitectònica, la millora en el preu i les millores sobre l’equip tècnic exigit. El termini de l’adjudicació del contracte tindrà un any i dos mesos per redactar el projecte. La Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona és qui ha redactat el programa funcional de la Biblioteca pública de Sant Julià de Vilatorta, que ha de servir com a base per a la redacció del projecte arquitectònic i del programa de gestió. Aquest document aprofundeix en l’anàlisi de necessitats d’espais i usos de la futura biblioteca i adapta aquestes necessitats municipals a l’edifici proposat per l'Ajuntament.