L'ampliació del CAP de Tona, més a prop

L' Ajuntament de Tona va aprovar la cessió d'un terreny municipal al Servei Català de la Salut perquè es pugui ampliar el Centre d'Atenció Primària, durant el ple extraordinari celebrat el dimecres 9 d'agost. L’espai es troba just al costat del CAP i servirà per fer-hi més consultoris i zones que millorin l'atenció primària del municipi. Les dimensions disponibles per poder ampliar el centre són d'uns 591 metres quadrats. Ara, es vol avançar cap a la redacció del projecte i des del consistori s'espera tenir-ho a punt dins l’actual legislatura, tal com informa El 9 Nou.El 2013 quan es va tancar l’acord de cessió, el solà pertanyia a l’antiga fàbrica tèxtil d’Estabanell, però els últims quatre anys l'Ajuntament ha pressionat a la Generalitat de Catalunya per treballar en l’ampliació i ara comencen a obtenir resposta.La regidora de Benestar Social i Salut, Mar Cuixart, explica al mitjà de comunicació El punt Avui que “s’ha parlat amb la direcció del CAP i amb CatSalut per marcar les necessitats de l’ampliació. Ara s’haurà de redactar el projecte de l’obra, però no tenim un calendari exacte de quan podrà ser una realitat”.